Lajme Tv Klan 24 Dhjetor 2022, ora 23:30

Spiker: Redi Prifti

Headlines 24 Dhjetor 2022

Pergjaken serish rruget, 1 viktime e 2 te plagosur ne Plepa-Golem.

Serish viktima ne aksidentet rrugore. Nje person humbi jeten dhe dy te tjere u plagosen, teksa nje makine humbi kontrollin ne rrugen dytesore Plepa – Golem. Drejtuesi i mjetit eshte nje 18 -vjecar, i cili u shoqerua ne polici.



Perjetesisht ne burg, vrasesi i dy turisteve Ceke humbet betejen ne Gjykaten Kushtetuese.

Sokol Mjacaj, vrasesi i dy turisteve ceke ne korrik te vitit 2015 ne Prekal te Shkodres, do te qendroje perjetesisht ne burg. Gjykata Kushtetuese ka hedhur poshte pretendimet e tij se i ishte cenuar e drejta per nje proces te rregullt ligjor.



Emigrantet kthehen ne shtepi per festa, 22 mije hyrje ne 24 ore ne pikat kufitare.

Emigrantet shqiptare kane zgjedhur t’i kalojne edhe keto festa te fundvitit prane familjeve. Ne pikat e kalimit kufitar me Greqine dhe ne portin e Durresit vijon fluksi i hyrjeve, me 22 mije te regjistruar vetem ne 24 oret e fundit.

Page mujore per studentet e mesuesise. Ekspertet: Rezultate brenda 10 diteve.

Nisma e qeverisë për t’u dhënë bursë mujore studentëve që do te ndjekin degën e Mësuesisë, në vlerën e pagës minimale, mirepritet nga ekspertet, te cilet parashikojne se ajo do te sjelle rezultate pozitive brenda 10 viteve.

Kurti paralajmëron ndërhyrjen për heqjen e barrikadave pas Krishtlindjeve: Nuk mund të tolerohen

Kryeministri Albin Kurti paralajmëron ndërhyrjen e forcave të sigurisë së Kosovës për largimin e barrikadave të serbëve nga veriu. Ai thotë se situata është e patolerueshme dhe se pas krishtlindjes do të takojë kreun e KFOR për këtë cështje.



Minus 45 grade ne SHBA, stuhia me te ftohtin ekstrem shenon 19 viktima.

Shtetet e Bashkuara te Amerikes goditen nga nje mot ekstrem, me temperatura qe shkojne deri ne minus 45 grade. 19 persona kane humbur jeten, miliona kane mbetur pa energji elektrike, ndersa mijera fluturime ajrore jane pezulluar./tvklan.al