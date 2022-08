Lajme Tv Klan 24 Gusht 2022, ora 19:30

Shpërndaje







20:42 24/08/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 24 Gusht 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headline 24 gusht 2022

Gjykata e Elbasanit lë në burg dy ruset dhe ukrainasin e akuzuar për spiunazhin.

SPAK: Ilir Meta, nën hetim për fshehje të pasurisë. Ish-presidenti: Karagjozë të mëdhenj të “Ramaformës”.

SPAK nis hetimet per ish -presidentin Ilir Meta per fshehje te pasurise dhe i kerkon informacione Komisionit Qendror te Zgjedhjeve dhe Gjendjes Civile. Meta reagon duke i quajtur prokuroret “karagjoze te ramaformes”.

Ambasada e SHBA: Kërcënimet ndaj prokurorëve e gjyqtarëve dhe përpjekjet kundër reformës në drejtësi nuk janë më “normale”.

Ambasada amerikane reagon per kercenimet ndaj gjyqtareve dhe prokuroreve dhe thote se po behen perpjekje per te rrezikuar reformen ne drejtesi, duke kerkuar qe te tilla akte te mos pranohen me si “normale”.

Gjykata e Elbasanit lë në burg dy ruset dhe ukrainasin e akuzuar për spiunazhin.

Gjykata e Elbasanit la ne burg dy ruset dhe ukrainasin e akuzuar per spiunazh, qe u kapen duke fotografuar uzinen e armeve ne Gramsh. Prokuroria thote se njeri prej tyre ka pranuar bashekpunimin me agjente te sherbimit sekret rus.

Skandali me uljen e kilometrave të makinave, DPSHTRR: Qytetarët ti çojnë abuzuesit në polici.

Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor u kerkon qytetareve te denoncojne ne polici te gjithe tregtaret e qytetaret qe shesin makina me kilometra te ulur. Skandali po del ne pah nga certifikata e re e kontrollit teknik.

Kurti: Targat “KS” nuk rikthehen. Të vendosur për reciprocitetin për dokumentet.

Albin Kurti thote prerazi se targat me mbishkrimin “KS” nuk do te rikthehen me dhe se eshte i vendosur për reciprocitetit. Të dërguarit ndërkombëtar për dialogun, Gabriel Escobar dhe Mirosllav Lajcak shprehen optimist se më 1 shtator nuk do ketë trazira.

Kryeministrja finlandeze sërish në telashe. Shoqet e saj, “topless” në rezidencën qeveritare.

Te tjera telashe per kryeministren finlandeze, Sana Marim. Një foto e disa mikeshave të saj, te cilat shfaqen “toples” duke u puthur ne rezidencen qeveritare, e ka vënë sërish ne qender te kritikave, pavaresisht se ajo kerkoi falje.