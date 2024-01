Lajme Tv Klan 24 Janar 2024, ora 19:30

20:45 24/01/2024

Spiker: Reis Çiço

Headlines 24 Janar 2024

Parlamenti italian miraton marrëveshjen për emigrantët me Shqipërinë. Opozita voton kundër.

Parlamenti Italian miraton marreveshjen per emigrantet me Shqiperine, me 155 vota pro te shumices dhe 115 kunder te opozites. Drafti do te kaloje edhe ne Senat, teksa ne Shqiperi pritet vendimi i Gjykates Kushtetuese.

Apeli i GJKKO vendos të enjten për Berishën. Avokatët kërkojnë heqjen e “arrestit në shtëpi”.

Gjykata e Posacme e Apelit vendos neser mbi kerkesen e ish -kryeministrit Berisha per te shpallur te pavlefshem masen e sigurise “arrest me burg”. Prokuroret e SPAK u shpren sot serish kunder ndryshimit te mases.

Shqipëria, në panairin e turizmit në Spanjë. Rama: Jemi vend mjaft i sigurt. Nevojiten investime.

Shtohet interesi i operatoreve te huaj turistik per Shqiperine. Nga panairi i turizmit në Spanjë kryeministri Rama tha se vendi ynë është i bekuar me bukuri natyrore dhe mjaft i sigurte, ndërsa theksoi se nevojiten investime te reja per t’iu pergjigjur kerkesave.

Gripi arrin pikun në Shqipëri. 17 mijë raste me infeksione respiratore në javë.

Gripi duket se ka arritur pikun në vendin tonë me 17 mijë raste të regjistruara në një javë. Ekspertët e ISHP-së thonë se janë të shumta edhe shtrimet në spital dhe se më të prekur janë fëmijët dhe të sëmurët kronikë.

127 vite burg për vrasësit e Behar Sofisë. Ekzekutori fizik përfiton ulje, dënohet me 7 vite.

127 vite burg dha ne total gjykata për 5 të pandehurit për vrasjen e Behar Sofisë në shkurt të 2021. 4 prej tyre u dënuan me nga 30 vite, ndërsa ekzekutori fizik mori vetëm 7 vite pasi bashkëpunoi me drejtësinë.

Trump triumfon edhe New Hampshire tjetër fitore bindëse ndaj Nikki Haley.

Donald Tramp përzgjidhet kandidat edhe nga republikanët e Nju Hempshirit, duke korrur fitoren e dytë bindëse në zgjedhjet paraprake. Por rivalja e tij, Niki Halej tha se nuk ka ndërmend të ndjekë shembullin e tjerëve që u tërhoqën nga gara.

Arbitri trondit Italinë: VAR po manipulon ndeshjet. Nuk janë të përfshira klubet.

Në kulmin e debateve në Itali për vendimet e arbitrave në fushë dhe të sistemit VAR, ka shkaktuar reagime intervista e një gjyqtari në emisionin “Le Iene”. Ai klubet nuk janë të përfshira, por sistemi ka anomali të rënda.

