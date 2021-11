Lajme Tv Klan 24 Nentor 2021, ora 19:30

20:50 24/11/2021

Edicioni i Lajmeve Tv Klan 24 Nentor 2021, ora 19:30 Lajme – News

Spiker: Drini Zeqo

Mbahet ne Serbi takimi i radhës i Open Balkan. Në një ndërhyrje online kryeministri Rama tha se kjo nismë vjen për shkak të mosmbajtjes së premtimeve nga BE dhe se ajo është e hapur për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.

Shqipëria finalizon emetimin e Eurobondit me vlerë prej 650 milionë euro dhe për herë të parë afati i shlyerjes do të jetë 10 vjet. Ministrja e Financave thotë se paratë do shkojnë për projekte madhore dhe sektorët kyç të ekonomisë.

Rindërtohet në 3D momenti i aksidentit tragjik në Bullgari që u mori jetën 45 personave, shumica shqiptarë nga Maqedonia e Veriut. Nis në Sofje identifikimi i viktimave për të cilën është kërkuar analiza e ADN-së.

Pandemia gjunjëzon edhe një herë Holandën ku është rikthyer gjendja alarmante në repartet e terapisë intensive. Prej dyndjes së të infektuarve, autoritetet po dërgojnë qindra të shtruar për kurim drejt Gjermanisë fqinje.

Qeveria e Kosovës u kërkon qytetarëve të kursejnë energjinë elektrike pasi në të kundërt rrezikojnë të mbeten në errësirë gjatë dimrit. Ministrja e Ekonomisë ka paralajmëruar gjithashtu rritje të çmimit të energjisë.

Karim Benzema u dënua me 1 vit burg me kusht dhe 75 mijë euro gjobë për shantazhin ndaj shokut të skuadrës Methju Valbuena. 6 vjet më parë disa persona i kërkuan atij para që të mos shfaqin një video me përmbajtje seksuale.