Lajme Tv Klan 24 Prill 2023, ora 19:30

20:43 24/04/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 24 prill 2023

Vrasësi i Nikulajt përdori dy makina, njëra me qira. Dyshime për një shtetas anglez

Hetimet per vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj zbulojne se autori përdori dy makina, njërën prej te cilave e kishte me qira. Hetuesit kërkojnë te marrin ne pyetje nje shtetas anglez qe ishte ne lokal ne momentin e vrasjes dhe u largua po atë dite nga Shqipëria.

Rama: Të gjithë prokurimet do të kryhen nga një agjenci kombëtare

Të gjitha prokurimet do të kryhen nga një Agjenci Kombetare duke ua hequr këtë procedurë ministrive. Ndryshon edhe mënyra e vlerësimit të dokumenteve. Kryeministri Rama thotë se digjitalizimi ka ndihmuar luftën ndaj korrupsionit.

Euro bie poshtë 112 lekëve. Tjetër rekord negativ në raport me lekun

Monedha e përbashkët europiane vijon te shënojë rënie ne raport me lekun dhe regjistroi sot rekordin me te ulet ne tregun valutor vendas. Leku është forcuar edhe ne raport me dollarin dhe te gjitha valutat e tjera.

Java nis me reshje të dendura shiu, autoritetet: Do të ketë përmbytje

Java nisi me reshje te dendura shiu ne zona te ndryshme te Shqipërisë. Autoritetet paralajmërojnë se intensiteti i tyre mund te sjelle përmbytje nga dalja e lumenjve nga shtrati ne veri-perëndim te vendit.

Piramida hapet brenda javës, përfundon 90% e punimeve

Piramida do te hapet për vizitoret brenda kësaj jave. Punimet kane përfunduar ne masën 90 % dhe pritet vetëm finalizimi i pjesëve te brendshme te saj, per ta shndërruar këtë objekt ne qendrën me te madhe te teknologjisë ne rajon.

Kosova hedh një tjetër hap drejt anetarësimit në Këshillin e Europës

Kosova hedh një tjetër hap drejt anëtarësimit në Këshillin e Europës. Komiteti i Ministrave vendos të pranojë kërkesën e Prishtinës për anëtarësim dhe t’ia dërgojë atë Asamblesë Parlamentare për mendim. Reagime në Prishtinë dhe Tiranë.