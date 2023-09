Lajme Tv Klan 24 Shtator 2023, ora 19:30

21:07 24/09/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 24 Shtator 2023

Luftë në Zveçan/ Vritet një efektiv i Kosovës, plagosen 2 të tjerë. Humbin jetën 3 agresorët.

Një efektiv i policise se Kosovës u vra, ndërsa dy të tjerë u plagosën gjatë një sulmi me armë që ndodhi mëngjesin e dielës në Zveçan. Gjate perplasjes humbi jeten edhe tre nga agresorët. Policia e Kosoves rrethon rreth 30 persona te armatosur.

Sulmi në Veri, Kurti: I urdhëruar nga Serbia. BE: Përgjegjësit, para drejtësisë. Reagon edhe Tirana.

Kryeministri Albin Kurti akuzon Beogradin se qendron pas sulmit të armatosur dhe u kerkon agresorëve te dorezohen. SHBA dhe BE dënojnë sulmin edhe kërkonjë vënien e përgjegjësve para ligjit. Reagon edhe politika në Tiranë.

Kukësi voton për kryetarin e ri të bashkisë, shënohet pjesëmarrje e ulët në votim.

Mbi 45 mijë qytetarë të Kukësit u thirrën sot për të zgjedhur kryetarin e ri të Bashkisë. Procesi është mbyllur i qetë dhe pa probleme, ndërsa deri më tani është vënë re një pjesmarrje e ulët në votime.

Shkrumbohet fabrika e bojërave në Durrës. Dyshohet se zjarri u shkaktua nga një shkëndijë elektrike.

Zjarri që ra mbrëmjen e djeshme në një fabrikë bojërash në Maminas u shuajt vetëm në orët e para të mëngjesit të sotëm. Flakët dogjën gjithë fabrikën, ndërsa nga dëshmia e rojes hetuesit dyshojnë se zjarri është shkaktuar nga shkëndijë elektrike.

Sonte spektakli i tretë i ‘’Love Island Albania’’. Pritet një mbrëmje me surpriza dhe përballje.

Love Island Albania do të vijë sërish mbrëmjen e sotme me një spektakël të mbushur me surpriza dhe emocione. Në studio krahas, krahas dy opinionistëve, do të jenë edhe dy të eliminuarit e radhës, ndërkohë që në shtëpi pritet të ketë një hyrje të re.

