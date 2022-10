Lajme Tv Klan 24 Tetor 2022, ora 19:30

20:57 24/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 24 Tetor 2022

Spiker: Reis Cico

Policët rrëfejnë bisedat e fundit me Lear Kurtin. Tv Klan zbardh dëshmitë e efektivëve për 32-vjeçarin.

Televizioni Klan ka zbardhur ekskluzivisht rrëfimet e 3 efektivëve të policisë që ndaluan 32-vjeçarin Lear Kurti. Ata tregojnë arsyet pse vendosën që t’i kërkonin dokumentin e identifikimit dhe si gjendja e të riut u përkeqësua deri sa humbi jetën.

Vdekja e Lear Kurtit, prokuroria ngre dy akuza: I’u gjet qese me kokainë në stomak

Prokuroria e Tiranes ka ngritur dy akuza per veprimet e tre efektiveve te policise ne rastin e vdekjes se Lear Kurtit. Organi i akuzes thote se ne qesja e gjetur ne stomakun e te riut kishte mbetje kokaine.

60 ditë burg për dy vëllezërit që vranë Indrit Ndojin në Fushë-Krujë.

Gjykata e Krujes le ne burg me afat per 60 dite dy vellezerit Saimir dhe Landi Mirin, te akuzuar per vrasjen e Indrit Ndojit ne Fushe Kruje. Por ashtu si gjate hetimeve, edhe ne seancen e sotme, ata i mohuan akuzat.

Zgjedhjet lokale do të mbahen me 14 Maj. Presidenti dekreton datën.

Zgjedhejt lokale te vitit 2023 do te mbahen te dielen e 14 majit. Presidenti i Republikes, Bajram Begaj e dekretoi daten e zgjedhjeve pas konsultave te bera me te gjithe spektrin politik ne vend.

Sulmet kibernetike, agjencia Izraelit do ndihmojë Shqipërinë për rritjen e mbrojtjes.

Izraeli do të ndihmojë shqipërinë në forcimin e mbrojtjes kibernetike. Mbështetjen e ka marrë kryeministri edi Rama gjatë vizitës në këtë vend ku është takuar edhe me autoritetet më të larta shtetit hebre.

Futet në kalendar vaksina kundër HPV, do të bëhet tek vajzat në moshën 13-vjeç.

Nga 1 nëntori nis në Shqipëri vaksinimi i detyrueshëm kundër kancerit të qafës së mitrës. Kjo vaksinë do të aplikohet per here te pare te vajzat 13-vjecare dhe sipas studimeve të mbron 100 për qind nga kanceri.

Kombëtarja mbyll përgatitjet në Durrës për ndeshjen me Arabinë Saudite.

Kombetarja e futbollit mbyll pergatitjet ne Durres per ndeshjen miqesore me Arabine Saudite. Trajneri Reja pati 18 futbollistë në dispozicion. Grupi do të plotësohet në Emiratet e Bashkuara ku do te luhet miqesorja te merkuren.