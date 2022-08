Lajme Tv Klan 25 Gusht 2022, ora 23:05

00:10 26/08/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:05 data 25 Gusht 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headline 25 gusht 2022

Dy rusët e kapur në Gramsh nuk pranuan të njoftonin ambasadën, flet babai i Zorin: Do të marrim avokat privat

Dy ruset e kapur ne uzinen e Gramshit nuk pranuan te njoftojne ambasaden e tyre ne Tirane. Ministria e Jashtme zbulon faktin ne pergjigjen per noten verbale te ambasades. Babai i njerit prej tyre thote per Tv Klan se do te kontaktoje avokatë privatë.

Burg policit që shoqërojë të shumkërkuarin në Lezhë: Jeton Lami hesht për akuzën e prokurorisë.

Gjykata le ne burg efektivin e Forces Operacionale te Lezhes, Jeton Lami, i cili u arrestua nen akuzen se ka shoqeruar nje person te shumekerkuar nga drejtesia. Efektivi i specialeve heshti para akuzes se prokurorise.

Rama u përgjigjet kritikëve për ceremoninë e Luiza Gegës: Ne kthyem mbështetjen për sportin

Kryeministri Rama u pergjigjet kritikeve se me ceremonine e organizuar per kampionen europiane, Luiza Gega, e mori ate peng dhe se s’ka bere asgje per sportin. Rama thote se ishte qeveria e tij ajo qe ktheu mbeshtetjen per sportistet.

Hetimi I Metës, Berisha: SPAK dhe SHISH, ankse të Ramës. Aksioni opozitar, deri në mosbindje civile

Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi SPAK-un dhe SHISH-in se me nisjen e hetimeve për Metën treguan se janë kthyer në anekse të zyrës së Ramës. Ai paralajmëron një aksion opozitar të fortë me protesta deri në mosbindje civile

Cmimi I naftës, Balluku: Opozita I referohet qëllimisht vlerës së naftës së papërpunuar.

Zevendeskryeministrja Belinda Balluku akuzon opoziten se spekullon qellimisht me cmimin e naftes ne bursa, pasi i referohet naftes se paperpunuar. Qeveria vendos te zgjase me tre muaj subvencionimin e naftes per transportin urban.

“Sunny Hill” sjell në Tiranë këngëtarë të njohur botëror. 40 performanca në 3 ditë.

40 kengetare te huaj do te performojne ne “Sunny Hill Festival” te yllit shqiptar te muzikes, Dua Lipa, qe do te mbahet ne Tirane. Skenës gjigante ne Parkun te Liqenit po i jep dora e fundit. 25 mije persona pritet te ndjekin koncertin treditor