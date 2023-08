Lajme Tv Klan 25 Gusht 2023, ora 23:20

00:26 26/08/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:20 data 25 Gusht 2023

Spiker: Redi Prifti

Headline 25 Gusht 2023

“Sterilizimi”, Rama: SPAK ka të gjithë mbështetjen time. Nuk pendohem për PPP-të

Kryeministri Rama thotë se SPAK ka të gjithë mbështetjen e tij në hetimet që po bën për zyrtarët e lartë. Rama tha se është krenar për sterilizimin e mjeteve spitalore dhe se nuk pendohet për PPP-të e dhëna nga qeveria.

Berisha: BE të zbardhë përgjimet e politikanëve tanë me krimin. SPAK amnistoi Veliajn e Beqajn

Ndërsa Sali Berisha akuzoi sërish sot qeverinë për lidhje me krimin duke mos lënë pa shigjetuar edhe SPAK-un se po amniston zyrtarët e lartë. Berisha kërkoi nga BE të zbardhë përgjimet e politikanëve me eksponentë të krimit.

Aeroporti i Vlorës, mbyllet pjesa më e vështirë e punimeve. Nis ndeëtimi i kullës së kontrollit

Në kantierin e aeroportit të ri të Vlorës nis puna për ndërtimin e kullës së kontrollit duke bërë që pjesa më e vështirë të përfundojë. Në fokus tashmë është ngritja e godinave ndërsa pista është gati për t’u asfaltuar.

Elbasan-Qafë Thanë, pritet nisja e asfaltimit në 5 kilometrat e parë të autostradës së re

Vijon me ritme të shpejta puna në aksin Elbasan – Qafe Thane ku pritet të nisë asfaltimi ne 5 kilometrat e pare. Ky aks është pjesë e korridorit 8-të që lidh Durrësin me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë.

310 mijë italianë në Shqipërinë në 6 muaj. 3.4 milionë të huaj, 33% më shumë se 2022

Mbi 310 mijë turistë italianë kanë vizituar vendin tonë nga janari në qershor. Sipas të dhënave zyrtare në 6 muajt e parë të vitit kanë hyrë në vend rreth 3.4 milionë të huaj ose 33% më shumë se një vit më parë.

Trump dorëzohet në burgun e Georgia. U lirua me një garanci pasurore 200 mijë USD.

Donald Tramp u dorëzua pranë burgut në Xhorxhia, ku ka nisur ndaj tij procesi i katërt penal, por më pas u lirua me një garanci prej 200 mijë dollarësh. Ai bëhet presidenti i parë në historinë e SHBA-ve që kryen një foto në burg.

