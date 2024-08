Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 25 Gusht 2024 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Redi Prfiti

Headlines 25 Gusht 2024

336 piromanë të ndaluar për zjarret e kësaj vere. Në qeli, 61 persona për zjarrvënie të qëllimshme

336 persona janë vënë në pranga apo janë proceduar penalisht nga policia e shtetit për zjarret e kësaj vere. Sipas të dhënave të siguruara nga Tv Klan, 61 prej tyre ndodhen në qeli të akuzuar për zjarrvënie të qëllimshme.

2.5 milionë vizitorë në zonat e mbrojtura. Në krye alpet e veriut të ndjekura nga Ohri

2.5 milionë vizitorë kanë frekuentuar këtë vit zonat e mbrojtura. Më të vizituara kanë qenë Alpet në veri të vendit të ndjekura nga Liqeni i Ohrit në Pogradec dhe Parku Kombëtar, Divjakë – Karavasta.

Përgjysmohen hyrjet e klandestinëve të paligjshëm në kufijtë e vendit. Në krye mbeten sirinët dhe afganët

Bie ndjeshëm numri i klandestinëve të kapur në kufijtë e vendit. Sipas të dhënave të fundit të INSTAT, në 2023-in janë ndaluar 56% më pak se 2019-a. Në krye të fluksit te hyrjeve vijojnë të mbeten afganët dhe sirianët.

Sulm masiv i Hezbollahut ndaj Izraelit. Rritet tensioni për përshkallezim të luftës në lindjen e mesme

Grupimi Hezbollah që mbështet Hamasin lëshoi qindra raketa dhe dronë natën e kaluar nga Libani në drejtim të Izraelit. Tel Avivi tha se raketat u neutralizuan duke mos shkaktuar viktima, Rritet shqetësimi per përhapje te luftës ne Lindjen e Mesme.

Cikalleshi shkon në Iran. 1 milion dollarë në sezon për sulmuesin

Sokol Cikalleshi do të vijojë karrierën e tij në Iran. Sulmuesi shqiptar arriti këtë të diel marrëveshjen me ekipin Traktor, vetëm 2 ditë pas ndarjes me turqit e Konia-spor. Tv Klan mëson se ai do të paguhet 1 milion dollarë në sezon.

Zbulohet rrethimi i një vendbanimi 7000-vjeçar në Maliq. Gërmimet, nga një ekip arkeologesh

Janë zbuluar në Maliq rrënojat e rrethimit të një vendbanimi 7 mijë vjeçar. Grupit të arkeologëve shqiptarë iu bashkuan edhe ekspertë nga Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara. Sipas tyre rrethimi ishte bërë për t’i mbrojtur nga kafshët e egra.

