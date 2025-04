Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00, 25 Prill 2025 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 25 prill 2025

Mbyllen homazhet për Papa Françeskun.250 mijë vetë e nderuan në Sheshin e Shën Pjetrit

E sotmja shënoi ditën e fundit të homazheve për Papa Françeskun në bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan. Që prej të mërkurës, rreth 250 mijë pelegrinë kanë bërë homazhe pranë trupit të Atit të Shenjtë. Nesër, në orën 10:00, do të zhvillohet ceremonia e varrimit.

Hapet rruga panoramike Shëngjin–Velipojë. Rama: U tregojmë turistëve një copë magjike të Shqipërisë

Këtë fundjavë hapet rruga që lidh Shëngjinin me Velipojën, dy prej destinacioneve më të frekuentuara veriore gjatë sezonit turistik. Kryeministri Rama tha se përmes këtij aksi, turistëve u prezantohet një tjetër copë magjike e Shqipërisë.

Berisha: Rama po bie në gropën që ka hapur vetë. Përgjigjien do ja japin me 11 Maj gratë e vajzat

Sali Berisha e cilësoi fushatën e Kryeministrit Rama me elementë Frojdian, teksa tha se në 11 maj gratë e vajzat do ta ndëshkojne me vote. Ai tha se kreu I qeverisë po bie në gropën që I ka bërë vetes dhe se fushata e Rames eshte e mbushur me banalitete.

BSH: Çmimet e banesave u rritën me 44.5% në 2024. Ndikuan zgjerimi i kreditimit dhe kërkesa

Banka e Shqipërisë konfirmon rritjen e ndjeshme të çmimeve të banesave gjatë vitit 2024. Sipas raportit të stabilitetit financiar, ato u rritën me 44.5 për qind. Ekspertët thonë se ndikim kryesor kanë pasur zgjerimi i kreditimit dhe kërkesa e lartë.

Sektorët më të vështirë për punëtorët në Shqipëri. Në krye ndërmarrjet shtetërore dhe fasoneritë

690 punonjës janë ankuar në Inspektoratin Shtetëror të Punës lidhur me informalitetin, kushtet dhe kontratat e punës. Numri më i madh i ankesave vjen nga ndërmarrjet shtetërore, shoqëritë e ruajtjes fizike dhe fasoneritë.

Thellohet kriza politike në Kosovë. Dështoi sërish zgjedhja e kryetarit të Kuvendit

Kriza politike në Kosovë vijon të thellohet. Zgjedhja e kryetarit të ri të Kuvendit ka dështuar sërish, pasi Lëvizja Vetëvendosje e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, nuk po arrin të sigurojë shumicën e nevojshme.

Boksieri shqiptar Aleksandër Ramo, kampion në Itali. Synon titullin europian

Boksieri shqiptar Aleksandër Ramo është shpallur kampion i Italisë. Mes lavdisë në ring dhe punës në emigracion, ai synon të fitojë titullin kampion edhe në Europë dhe premton një trofe për tifozët edhe në Tiranë.

/tvklan.al