Lajme Tv Klan 25 Qershor 2022, ora 23:00

00:01 26/06/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 25 Qershor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 25 qershor 2022

Rama: Jam i trishtuar me BE, t’u japë fund bllokimeve. Berisha: Gjuha e tij, turp dhe me kosto për Shqipërinë.

Me fytyrë në asfalt, publikohen pamjet filmime të arrestimit të grupit të grabitësve.

Lame paralajmëron furtunë në kadastrën e Tiranës dhe Durrësit pas nisjes së hetimeve.

Mungesa e dezinfektimit largon pushtuesit nga plazhet. KLSH: Kryhet nga persona të pakualifikuar.

Hyn në fuqi vendimi i 2 qeverie, asnjë kontroll në kufirin Shqipëri-Kosovë deri më 30 shtator

I nxehti afrikan do të pushtojë sërish vendin. Të martën termometri do të shënojë 39 gradë.