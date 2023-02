Lajme Tv Klan 25 Shkurt 2023, ora 19:30

20:54 25/02/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 25 Shkurt 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 25 Shkurt 2023

Vdekja e 22 –vjeçares keniane nga dhuna,shoqerohet në polici shoferi i kazinosë

Merret serish ne pyetje shoferi i kazinose ku punonte 22 –vjecarja keniane, Xhoi Ajoko, qe u dhunua per vdekje ne Tirane. Hetimet tregojne se ai ka qene mes personave te fundit qe e ka kontaktuar, por ka mohuar vrasjen.

Burg 47-vjeçarit që fshehu vdekjen e shokut. I mbajti 10 ditë trupin në shtëpi.

Gjykata e Tiranes le ne burg 47-vjeçarin Madjel Husa, i cili mbajtir trupin e pajetë të shokut të tij për rreth 10 ditë në shtëpi dhe më pas e hodhi në nje perrua ne Berxulle. Ai tha ne gjykate se nuk e deklaroi vdekjen pasi kishte frike.

Berisha: Revolucion kundër qeverisë Rama, por nuk do të vijmë në pushtet me dhunë.

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha deklaron se opozita nuk synon te vije ne pushtet nepermjet dhunes, por vetem nepermjet votes. Ai e akuzoi kryeministrin Rama se e ka shkaterruar vendin me vjedhje dhe korrupsion.

Mësues edhe ata që s’janë diplomuar për mësuesi. Mesatarja nuk është kriter.

Profesionin e mësuesit ne sistemin parauniversitar ne Shqiperi do ta ushtrojnë edhe ata te cilet nuk jane diplomuar ne degen e mesuesise. Ekspertet shpjegojne se mesatarja e perfundimit te studimeve nuk do te jete kriter.

Arrin në 50 mijë numri i viktimave të tërmetit. 15 mld për rindërtimin

Arrin në 50 mijë numri i viktimave të termetit shkaterrimtar qe goditi Turqinë dhe Sirinë më 6 Shkurt. Autoritetet turke përllogarisin një shifër minimale prej 15 miliardë dollarësh për rindërtimin e gati 300 mijë banesave të reja.

Kriza tek Chelsea, Potter: Mua dhe fëmijët na kanë kërcënuar me vdekje.

Thellohet kriza tek Çelsi. Trajneri i klubit londinez, Graham Poter, deklaroi ne nje konference per shtyp se per shkak te rezulateve negative qe po merr skuadra, ai dhe femijet e tij kishin marre kercenime me vdekje.

