Lajme Tv Klan 25 Shtator 2022, ora 19:30

21:55 25/09/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 25 Shtator 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines

Italianët votojnë qeverinë e re. Shqetësim për fitoren e së djathtes ekstreme

Në Itali votohet sot për qeverinë e re. Sondazhet nxjerrin favorite për fitoren të djathtën ekstreme të Xhorxhia Melonit gjë që ka shtuar shqetësimin tek liderët e Bashkimit Evropian dhe tregjet financiare.

Gjiknuri: Jo primare në PS, praktikë e pasuksesshme. PD kërkon ligj të posaçëm për financimet nga jashtë

Ndryshe nga Partia Demokratike, Damian Gjiknuri thotë se në Partinë Socialiste zhvillimi i Primareve nuk shihet si praktikë e suksesshme. Ndërsa Oerd Bylykbashi kërkon që kontrolli i financimeve të huaja të bëhet edhe me ligj të posaçëm.

Qeset plastike ende në qarkullim në tregje. Paralajmërohet nisja e gjobave për shkelësit

Qeset e holla plastike vijojnë të qarkullojnë në tregje të vogla edhe pse prej 1 qershorit ato janë nxjerrë jashtë ligjit. Në ministrinë e mjedisit thonë se janë njohur me fenomenin dhe së shpejti shkelësit do të përballen me gjoba.

Gjermania kërkon gaz në Arabinë Saudite. Scholtz: Kërkojmë shkëputjen nga Rusia

Kriza energjetike dhe mungesa e gazit rus ka detyruar Gjermaninë të kërkojë burime të reja duke hedhur sytë nga Arabia Saudite. Kancelari Olaf Sholz tha se po bëhet gjithçka për të shkëputur varësinë nga Moska.

‘’Gjurmuesit e thesareve’’ nuk u tremben rrjeteve sociale. Arkeologët: Të ndalen urgjentisht

Kërkimet arkeologjike ilegale po shtohen pasi mjafton të shohësh rrjetet sociale ku shfaqen ankande për shitjen e objekteve antike. Arkeologët shprehen se duhet një strukturë e posaçme policore për goditjen e këtij fenomeni.

Reja justifikon humbjen në fushen e Izraelit. Ndryshuam skemë, por nuk funksionoi.

Trajneri i kombëtares Edi Reja justifikoi humbjen në fushën e Izraelit me ndryshimin e skemës së rreshtimit të lojtarëve në fushë që sipas tij nuk funksionoi. Ai pranoi se Shqipëria vuajti presionin e kundërshtarëve.

/tvklan.al