Lajme Tv Klan 26 Dhjetor 2022, ora 19:30

21:27 26/12/2022

#Lajme, edicioniinformativ ora 19:30 data 26 Dhjetor 2022

Spiker: Reis Çiço

Headlines 26 Dhjetor 2022

RENEA e FNSH mësyjnë në shtëpinë e Ervis Martinajt. Kontroll edhe tek të afërmit.

Forcat RENEA mesyjne ne shtepine te shumekerkuarit Ervis Martinaj dhe disa te afermve te tij ne Fushe Kuqe te Kurbinit, ku zbuluan një arsenal të madh armësh të fshehura në koshere bletësh. Kontrollet vijne 4 muaj pas zhdukjes se tij.

Ekskluzive, Tv Klan publikon pamjet që zbuluab trafikantët e kanabisit Rinas-Stamboll.

Disa pamje filmike arriten te faktojne rolin e 6 shtetasve turq ne linjen e trafikut te kanabisit nga aeroporti i Rinasit drejt Stamboll. Nje pjese e ketyre pamjeve jane siguruar nga Tv Klan dhe tregojne edhe kreun e ketij rrjeti qe ndohet pas hekurave.

Klodian Lekocaj pas vrasjeve në Greqi? Mediat: Ka një grup vrasësish me pagesë.

Nje shqiptar i denuar ne Greqi dyshohet se qendron pas vrasjes se dyfishte te javes se kaluar ne Athine. Mediat greke shkruajne se Klodian Leklocaj drejton nje grup vrasesish me pagese, te cilet i urdheron nga burgu per llogari te grupeve kriminale.

Euro në pikiatë, bie nën 114 Lekë. Ekspertët: Zhvlerësimi do të vijojë edhe në nisje të 2023.

Monedha e perbashket europiane vijon renien, duke shenuar rekorde te reja. Ne tregun e kembimit valutor 1 euro kembehet per here te pare nen 114 leke. Ekspertet parashikojne se trendi do te vijoje edhe ne nisje te vitit 2023.

Barrikadat, Kurti takon rerët e KFOR e EULEX. Vuçiç çon 5 mijë trupa në kufi me Kosovën.

Ashtu siç kishte paralajmëruar kryeministri Albin Kurti ka takuar këtë të hënë kreret e KFOR dhe EULEX, ndërsa pasdite mblodhi edhe Këshillin e Sigurisë për të diskutuar situatën në veri. Serbia vendos ta rrisë ne 5 mije numrin e trupave speciale

47 viktima nga stuhia e dorës në Shtetet e Bashkuara. Miliona pa energji elektrike.

Stuhia e debores qe ka goditur Shtetet e Bashkuara te Amerikes vijon te marre jete njerezish. 47 jane viktimat e raportura deri me tani, ndersa miliona njerez jane pa energji elektrike. Mjaft rruge jane te bllokuara dhe shume linja ajore jane pezulluar.