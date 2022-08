Lajme Tv Klan 26 Gusht 2022, ora 23:05

Shpërndaje







00:15 27/08/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:05 data 26 Gusht 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 26 Gusht 2022

SPAK, kërkesë bankave për llogaritë e Metës e Kryemadhit. Kërkon informacion edhe në tatime

SPAK kerkon informacione nga bankat dhe nga Tatimet per Ilir Meten, bashkeshorten e tij dhe disa drejtues te tjere te LSI-SË, si pjese e hetimeve per fshehje te pasurise. Gjendja civile thotë se ish-presidenti nuk ka ndryshime të gjeneraliteteve

Një gjykatë ruse dënon Svetlana Timofoevën, akuzohet për marrje të informacioneve sekrete

Nje gjykate ne Moske denon ne mungese per marrje te informacioneve sekrete rusen Svetlana Timofeva, qe u kap se bashku me dy persona te tjere ne uzinen e Gramshit dhe qe po hetohet per spiunazh ne Shqiperi.

Rama: Qesharake lufta me spiunët ruse në Gramsh. Të presim çfarë fshihet pas saj

Kryeministri Rama e quan qesharak skenarin e spiunazhit ne uzinen e braktisur te armeve ne Gramsh, por thote se per te pare aktivitetin e dy ruseve dhe ukrainasit te ndaluar duhet te priten hetimet qe po zhvillojne organet e drejtesise.

Berisha: Gjeneratorë nga Bangladeshi në Vlorë, ndotës të mjedisit. Protesta nëse rritet çmimi i energjisë

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha thote se impiantet e prodhimit te energjise qe do te vendose ne Vlore kane kosto dhe nivel te larte ndotje. Ai akuzon kryeministrin Rama per korrupsion dhe paralajmeron protesta nese rritet cmimi i energjise.Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha thote se impiantet e prodhimit te energjise qe do te vendose ne Vlore kane kosto dhe nivel te larte ndotje. Ai akuzon kryeministrin Rama per korrupsion dhe paralajmeron protesta nese rritet cmimi i energjise.

Projeksione pesimiste për plakjen e popullsisë. Shqipëria e fundit në rajon, e 10-ta në botë

Plakja e popullsisë është një fenomen që do të prekë edhe Shqipërinë, e cila në vitin 2050 do të bjerë me 14 përqind. Sociologet thone se fenomeni lidhet me faktin se ciftet e reja po lindin me pakë pasi kane vene ne prioritet karrieren perpara familjes.

Nis në Tirane “SunnyHill festival”. Në tre netëspektakel do të ngjiten nëskenë 40 këngëtarë të huaj

Ka nisur në Parkun e Liqenit Artificial në Tiranë Sunny Hill Festival i yllit të popit Dua Lipa. Në tre netët e festivalit do të ngjiten në skenë mbi 40 këngëtare botëror, ndërsa nuk do të mungojnë as surprizat. Festivali do të ndiqet nga rreth 25 mijë persona.