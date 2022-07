Lajme Tv Klan 26 Korrik 2022, ora 19:30

21:13 26/07/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 26 Korrik 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 26 Korrik 2022

Zbulohet vrasësi i kreut të OST për veriun. U kap për drejtim mjeti në gjendje të dehur

Ish-efektivi i RENEA-s kapet me snajper në makinën që ndryshonte target me telekomandë

Presidenti i dekreton ndryshimet në qeveri, parlamenti mblidhet të enjten për t’i votuar

Varhelyi: Shqipëria tregoi pjekuri për negociatat. Zgjerimi u bllokua nga Juncker, gabim strategjik

Alarmi i lisë së majmunit, ISHP: Të lindurit para ’80 janë të mbrojtur

BE miraton planin për reduktimin e gazit rus me 15%. Nuk është me detyrim