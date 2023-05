Lajme Tv Klan 26 Maj 2023, ora 23:00

00:17 27/05/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 26 Maj 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 26 Maj 2023

Tensionohet situata në veri të Kosovës. Serbët bllokojnë komunat e reja

Tensionohet situata ne veri te Kosovës. Serbet bllokojnë komunat pas betimit te kryetareve te dale nga zgjedhjet e bojkotuara nga Lista Serbe. Policia e Kosovës ndërhyn për tw shpërndarë protestuesit duke përdorur gazlotsjellës.

SHBA: Dënojmë ashpër veprimet e Kurtit në veri. Rama apelon për kujdes, por Kurti nuk tërhiqet

Ambasada Amerikane në Prishtinë i ka kërkuar qeverisë së Kosovës të ndalë operacionin policor në veri të vendit. Thirrjeve për dialog u bashkohet edhe Tirana. Kryeministri Rama kërkon që të mos ecet në këtë shteg të rrezikshëm.

Trafikantët qëllojnë me armë policinë në kurifin Shqipëri–Kosovë, kapen 6 shtetas të huaj

Përplasje me arme mes policisë dhe një grupi te trafikut te klandestineve ne kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës. Bashkëpunimi i policive te dy vendeve con ne arrestimin e 6 trafikanteve, te gjithë shtetas te huaj. Nje shpallet ne kerkim.

Gjykata e Janinës lë 40 ditë në burg Laert Haxhiun në pritje të ekstradimit në Shqipëri

Gjykata e Janines le ne burg per 40 dite Laert Haxhiun, i cili eshte denuar me 18 vjet burg per tentative vrasje dhe akuzohet per vrasjen e dyfishte te vitit 2017 ne Lushnje. Periudha do te sherbeje per procedurat e ekstradimit.

1.7 milion turistë të huaj në katër muaj. Instat: 57% më shumë se vitin e kaluar

6 futbollistë të Tiranës pas trazirave në takimin me Bylisin

6 futbollistë dhe 3 zyrtarë të Tiranës janë ndëshkuar nga Komiteti i Disiplinës pas dhunës ndaj arbitrave në ndeshjen ndaj Bylisit. Ndaj klubit kryeqytetas është hapur edhe një hetim disiplinor që mund të sjellë penalizime të tjera.

