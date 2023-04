Lajme Tv Klan 26 Prill 2023, ora 19:30

21:10 26/04/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 26 prill 2023

Një portugez, vrasësi i Ardian Nikulajt. Morën pjesë edhe 4 britanikë dhe 1 shqiptar

Një portugez është personi që ekzekutoi biznesmenin Ardian Nikulaj një javë më parë në Shëngjin. Bashkë me të janë shpallur në kërkim edhe një shqiptar dhe 4 shtetas britanikë. Gjakmarrja, motiv i krimit.

Rama: S’ka bashkëpunim më të zgjedhurit e “Nongrates”. Reagon Berisha: Po ndjen humbjen

Kryeministri Rama deklaron se qeveria nuk do te bashkëpunoje me kryetaret e bashkive qe do te dalin nga kandidatet e koalicionit “Bashke fitojme”. Berisha thote se qendrimi i Rames tregon se ai po ndjen humbjen.

Hyjnë në fuqi ndryshimet e kodit rrugor. Gjobat, 50 përqind më pak nese paguhen brenda 15 ditësh

Hyjne ne fuqi ndryshimet ne Kodin Rrugor. Të gjithë drejtuesit e automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit do paguajne vetem 50 % te gjobes, nese pagesa do te behet brenda 15 ditesh. Pagesat shmangin edhe marrjen e patentes.

Erdogan ndihet keq në intervistë “live“, anulon takimet elektorale

Shqetësime per shëndetin e presidentit Rexhep Taip Erdogan ne Turqi. Ai nderpreu nje interviste live teksa po fliste per zgjedhjet e 14 majit, ndersa me pas anuloi edhe takimet elektorale te parashikuara.

Zgjedhjet shtyjnë derbin e kryeqytetit. Tirana – Partizani mund të luhen me 17 Maj

Shtyhet derbi i kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit. Ndeshja ishte parashikuar me 14 maj, por nuk do te zhvillohet për shkak se përkon me ditën e votimeve. Federata do te shtyje edhe ndeshjet e tjera te javës se 33-te.

