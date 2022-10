Lajme Tv Klan 26 Tetor 2022, ora 19:30

21:19 26/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 26 Tetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Cico

Universiteti i Mjeksisë rrit me 8% pagat nga fondet e tij. Shkon në 15% totali bashkë me qeverinë.

Universiteti i Mjekësisë bëhet i pari në vend që merr vendimin të rritë me 8% pagat e pedagogëve nga fondet e tij. Rritja shkon kështu në 15% në total së bashku me shtesën 7% që ka vendosur qeveria.

Presidentja e Komisionit Europian Von Der Leyen viziton të enjten Tiranën. Zbardhet axhenda e takimeve.

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Lajen viziton nesër Tiranë. Axhenda parashikon takimin me kryeministrin Rama dhe së bashku me të do të prezantojë mbështetjen e Brukselit për tejkalimin e krizës së energjisë.

Opozita vendos: Protestat nisin me 12 nëntor. PD-PL arrijnë marrëveshjen për zgjedhjet lokale të 14 majit.

Opozita vendos te nisë prostatat kundër qeverise, me 12 nëntor. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi se ka arritur edhe marrëveshjen me Ilir Meten për daljen ne një koalicion ne zgjedhjet vendore te 14 majit.

Vijon vala e largimeve në polici. Përjashtohet shefi i krimeve në Devoll. Pezullohen 4 efektivë.

Vijon vala e largimeve në policinë e shtetit. Drejtori i Përgjithshëm, Muhamet Rrumbullaku firmos përjashtimin nga detyra të shefit të krimeve në komisariatin e Devollit, për shkelje të Kodit të Etikës. Pezullohen edhe 4 efektivë të tjerë.

3 mln euro mashtrim me call center, pranga 3 shqiptarëve. U morën paratë 1200 personave.

SPAK dhe autoritetet italiane godasin dy “Call Center” ne Shqiperi, qe kishin mashtruar mbi 1200 persona ne Itali, Holande e Gjermani, duke u marre mbi 3 milionë euro. Tre persona u arrestuan ndërsa 5 te tjerë u shpallen ne kërkim.

Kriza e çmimeve godet mbarë europen. Me të prekur jane te rinjtë dhe biznesi i vogël.

Kriza e çmimeve, e ardhur si pasoje e luftës ne Ukraine, ka goditur Europen mbare. Rritja e kostove te jetesës ka prekur me se shumti sektorin imobiliar, te rinjtë dhe biznesin e vogël, qe ankohet nga faturat e kripura të energjisë.

Jim Belushi: Filmi im në Shqipëri, për promovimin e kanabisit mjekësor.

Aktori Xhim Belushi zbulon se dokumentari i tij per Shqipërinë ka ne fokus legalizimin e kanabisit per qëllime mjekësore. Ai thote se dekriminalizimi i bimës narkotike nënkupton nje goditje per krimin e organizuar.