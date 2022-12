Lajme Tv Klan 27 Dhjetor 2022, ora 19:30

27/12/2022

Spiker: Reis Çiço

Headlines 27 Dhjetor 2022

Ekzaminohen armët e gjetura në Fushe Kuqe, asnjë i shoqëruar në aksionin e RENEA-s.

Armet edhe sendet e tjera te gjetura nga RENEA ne Fushe – Kuqe, ne aksionin per kontrollin e shtepinse se Ervis Martinajt, u nenshtrohen ekzaminimeve ne policine shekencore. Policia shpreson te gjeje gjurme te personave qe i zoteronin ato.

59 dëshmitarë okularë në vrasjen e Pjerin Xhuvanit në Elbasan. Do të dëshmojnë në gjyqin kundër Paplekajt.

59 persona rezultojne te jene deshmitare okulare te vrasje se Pjerin Xhuvanit, gjate fushates elektorale te zgjedhjeve te pergjithshme te vitit 2021. Prokuroria e Elbasanit i ka thirrur te deshmojne ne gjyqin kunder Arber Paplekajt.

Ministri i Mbrojtjes: Edhe privatët të forcojnë sigurinë kibernetike. Akush s’është i sigurt nga sulmet.

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, u kerkon edhe institucioneve private te perforcojne sigurine kibernetike. Ai deklaron se asnje sistem s’mund te konsiderohet i sigurt nga sulmet e vazhdueshme te grupeve te ndryshme te hakerave.

500 metrat e fundit në tunelin e Llogarasë. Pritet të hapet brenda janarit në të dyja krahët.

Edhe 500 metra nga hapja e tunelit te Llogarase. Ministrja e Infrastruktures, Belinda Balluku thote se tuneli me gjatesi afro 6 kilometar, do te hapet brenda janarit ne te dyja krahet dhe prite te vihet ne funksion brenda afatit.

2 barrikada të reja në veri të Kosovës. Serbia vendos forcat ushtarake në gatishmëri.

Serbet vendosin dy barrikada te reja ne veri te Kosoves, duke e cuar ne 13 numrin e tyre dhe duke paralizuar funksionimin normal te jetes. Autoritetet ne Prishtine kerkojne zgjidhje, ndërsa Serbia udheron ushtrine te jete ne gatishmeri te plote.

Mbi 60 viktima nga moti në SHBA. Gjëndje e jashtëzakonshme për New York-un.

Cikloni i debores qe ka goditur Shtetet e Bashkuara te Amerikes shkakton viktima te tjera. Autoritetet flasin per 60 te vdekur, shumica te gjendur ne makina te bllokuar nga ngrica. Presidenti Bajden shpall gjendjen e jashtezakonshme per Nju Jorkun.

Dalin pamjet e ish-eurodeputetit me çanta me paratë e lotimit për Katarin.

Mediat italiane publikojne pamje që tregojnë ish-eurodeputetin italian Antonio Panzeri duke marre canta me para nga një ministër i Katarit, per te lobuar per shtetin e vogel arab ne Parlamentin Europian.

