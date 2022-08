Lajme Tv Klan 27 Gusht 2022, ora 19:30

Shpërndaje







20:56 27/08/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 26 Gusht 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 27 Gusht 2022

Nafta drejt rekordit, Bordi vendos rritjen e çmimit në 248 Lekë. Benzina bie me 4 Lekë

Cmimi i naftes rritet me 9 leke. Bordi vendos qe nje liter te shitet me 248 leke, shifer kjo qe i afrohet rekordit te 265 lekeve per liter te muajit qershor. Ulet cmimi i benzines.

Ne burse, nafta bruto shitet nen 100 dollare per fuci.

Energjia elektrike arrin nivele rekord në Europe. Çmimi u rrit nga 630 euro në 706 euro për megavat-orë.

Ccmimi I energjisë elektrike arrin nivele rekord në Europë. Dy ekonomitë më të mëdha europiane, Gjermania dhe Franca janë dy vendet që po përballen me rritjen më të madhe ku ccmimi kapërceu në mbi 700 euro

Gjendet e djegur një makinë në tunelet e Dritasit. U përdor në ngjarje kriminale?

Nje makine gjendet e djegur ne nje tunel te fshatit Dritas, ne Tirane, ne te njejtin vend ku u dogj furgoni i perdorur ne grabitjen e Rnasit. Mjeti eshte vjedhur ne muajin janar dhe dyshohet se mund te jete perdorur ne ngjarje kriminale.

Rama vlerëson Markun me “Yllin e Madh të Mirenjohjes”: Ka ndryshuar imazhin e shqiptarëve në Angli

Kryeministri Rama nderon boksierin Florian Marku me “yllin e madh te mirenjohjes”, duke thene se Marku ka ndryshuar imazhin e shqiptareve ne Angli. Kreu i qeverise iu pergjigj edhe njehere kritikave per mungesen e mbeshtetjes se sportit.

Arrihet marrëveshja Kosovë-Serbi për dokumentet. Beogradi shfuqizon kartat e identietit për kosovarët

Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për kartat e identitetit. Beogradi ka pranuar të shfuqizojë dokumentet për qytetarët e Kosovës, ndërkohë që Prishtina është pajtuar të mos lëshojë më karta për serbët. Marreveshja pershendetet nga BE

“Sunny Hill” elektrizon Tiranën. Në festival, të rinj nga e gjithë bota. Sonte nata e dytë

Festivali “Sunny Hill” elektrizoi Tiranen ne naten e tij te pare, me performancen e dhjetera artisteve te huaj dhe shqiptare dhe me pjesemarrjen e te rinjve nga e gjithe bota. Sonte ne naten e dyte ngjiten ne skene te tjere emra te medhenj.