Lajme Tv Klan 27 Gusht 2022, ora 23:30

00:17 28/08/2022

Spiker: Drini Zeqo

Arrihet marrëveshja për letërnjoftimet. Beogradi njeh kartat e identitetit të Kosovës

Kosova dhe Serbia arrijnë marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Qytetarët e të dyja vendeve do udhëtojnë pa pengesa në të dyja anët e kufirit me letërnjoftimet e lëshuara nga autoritetet përkatëse. Marrëveshja përshendetet nga BE dhe politika shqiptare.

Nafta drejt rekordit, Bordi vendos rritjen e çmimit në 248 Lekë. Benzina bie me 4 Lekë

Çmimi i naftës rritet me 9 Lekë. Bordi vendos që një litër të shitet me 248 lekë, shifër kjo që i afrohet rekordit të 265 lekëve për litër të muajit qershor. Ulet çmimi i benzinës. Në bursë, nafta bruto shitet nën 100 dollarë për fuçi.

Energjia elektrike arrin nivele rekord në Europe. Çmimi u rrit nga 630 euro në 706 euro për megavat-orë.

Çmimi i energjisë elektrike arrin nivele rekord në Europë. Dy ekonomitë më të mëdha europiane, Gjermania dhe Franca janë dy vendet që po përballen me rritjen më të madhe ku çmimi kapërceu në mbi 700 euro.

Gjendet e djegur një makinë në tunelet e Dritasit. U përdor në ngjarje kriminale?

Një makinë gjendet e djegur në një tunel të fshatit Dritas në Tiranë, në të njëjtin vend ku u dogj furgoni i përdorur në grabitjen e Rinasit. Mjeti është vjedhur në muajin janar dhe dyshohet se mund të jetë përdorur në ngjarje kriminale.

Rama vlerëson Markun me “Yllin e Madh të Mirenjohjes”: Ka ndryshuar imazhin e shqiptarëve në Angli

Kryeministri Rama nderon boksierin Florian Marku me “Yllin e Madh të Mirënjohjes”, duke thënë se Marku ka ndryshuar imazhin e shqiptarëve në Angli. Kreu i qeverisë iu përgjigj edhe njëherë kritikave për mungesën e mbështetjes së sportit.