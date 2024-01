Lajme Tv Klan 27 Janar 2024, ora 15:30

16:55 27/01/2024

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 27 Janar 2024

SPAK arreston kreun e dhomës së avokatisë së Korçës: 5 mijë euro për të liruar një të dënuar.

Prokuroria e Posacme Kunder Krimit te Organizuar dhe Korrupsionit ve ne pranga kreun e Dhomes se Avokatise ne Korçe, nen akuzen per korrupsion. Ai kishte kerkuar 5 mije euro per te nderhyre ne gjykate qe te lironte nje te denuar.

Gjykata e Apelit le në qeli të arrestuarit për inceneratorin e Tiranës,kthen në burg Abeshin.

Gjykata e Apelit le ne burg te gjithe te arrestuarit per inceneratorin e Tiranes dhe vendosi te ktheje ne qeli edhe ish -zyrtarin e Ministrise se Mjedisit, Pellumb Abeshin, te cilin shkalla e pare e kishte lene ne “arrest shtepie”

Rriten krimet nga të miturit, 2229 të rinj u përballën me drejtesinë në 4 vite.

Krimet nga te miturit ne Shqiperi pesojne rritje. Ne 4 vitet e fundit, rreth 2020 adoleshente u perballen me drejtesine per vepra te ndryshme penale. Numrin me te larte te krimeve e zene vjedhjet dhe shperndarja e lendeve narkotike.

Turizmi, në kërkim të punëtorëve: Na duhen studentët, të mbyllen më shpejt universitetet.

Operatoret Turistike parashikojne se do te perballen edhe kete vit me mungesen e fuqise punetore, te domosdoshme per te perballuar sezonin turistik. Ata propozojne mbylljen e vitit akademik me shpejt, me qellim qe te punesojne studentet.

Talat Xhaferri propozon sot ministrat. Votohet neser qeveria e parë me Kryeministër shqiptar.

Talat Xhaferri do t’i propozoje sot presidentit Pendarovski emrat e kabinetit te ri qeveritar. Neser parlamenti do te votoje qeverine e pare me kryeminister shqiptar ne Maqedonine e Veriut, e cila do ta drejtoje vendin per 3 muaj.

83.3 mln dollarë gjobë për Trump, fajtor se i prishi imazhin një gazetareje.

Ish -presidenti amerikan, Donald Trump denohet me 83.3 milione dollare gjobe nga gjykata e Manhatanit, te cilat do t’ia paguaje si demshperblim gazetares 80 -vjeçare Elizabet Xhin Keroll. Ajo e pati akuzuar ate se e kishte dhunuar seksualisht.

Atletet e Jordan dalin në ankand, do të shiten për 10 milionë dollar.

Dalin ne ankand me nje shifer marramendese 6 pale atlete te legjendes amerikane te basketbollit, Majkell Xhordan. Shtepia e ankandeve, Sothbis, synon t’i shese ato per 7 deri ne 10 milione dollare.

