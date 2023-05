Lajme Tv Klan 27 Maj 2023, ora 19:30

21:09 27/05/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 27 Maj 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 27 Maj 2023

Gjykata lë në burg pa afat Habib Rexhën, rrezikon të dënohet me burg përjetë

Gjykata e Durrësit le ne burg Habib Rexhen, autorin e vrasjes se Arjan Goses 6 dite me pare ne Kavaje. 31-vjeçari heshti në seancë, ndërsa do të gjykohet për vrasje për motive hakmarrjeje, duke rrezikuar dënimin me burg përjetë.

Rama: Vini përparëset dhe pastroni Vlorën. PS të jetë fytyra e dinjitetit të votuesve

Kryeministri Rama i kerkoi kryetarit te ri te bashkise se Vlores dhe deputeteve te qarkut vene perpareset per te pastruar qytetin. Ne takimin falënderues ai tha se Partia Socialiste duhet te jete fytyra e dinjitetit te votuesve.

471 padi për pronat në 2022 në gjykatë. ATP: Aplikoni për rishikimin e çështjeve

Qytetaret qe kane hapur ceshtje gjyqesore per pronat mund te heqin dore dhe te aplikojne per rishqyrtimin e tyre prane Agjencise se Trajtimit te Pronave. Gjate vitit te kaluar ne gjykata u dorezuan 471 padi per pronat.

Të gjithë kundër Kurtit për situatën në veri. Gjermania: Respektoni marrëveshjet

Edhe Gjermania u bashkohet qëndrimeve të forta të Uashingtonit dhe Brukselit kundër veprimeve të qeverisë së Kosovës në veri të vendit. I dërguari i posaçëm për rajonin i kërkon Prishtinës e Beogradit te respektojnë marrëveshjet.

Kiliçdaroglu, aleance me ultra-nacionalistet. Pranon të largojë refugjatët sirianë

Rivali kryesor i presidentit Erdogan në balotazhin e së dielës, po bën aleanca te panatyrshme për te fituar zgjedhjet. Kemal Këllëç-darollu nënshkruan një aleancë me ultranacionalistët që kërkojnë largimin e refugjatëve nga vendi brenda një viti./tvklan.al