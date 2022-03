Lajme Tv Klan 27 Mars 2022, ora 23:00

23:52 27/03/2022

Spiker: Reis Çiço

Zjarri në Komisariatin e Kamzës, në pranga 2 policë. Flakët u ndezën nga 26-vjeçari që humbi jetën

2 efektivë policie u vunë në pranga ndërsa 3 të tjerë u proceduan penalisht pas zjarrit që pushtoi komisariatin e Kamzës. Mësohet se ishte i riu që humbi jetën ai që i vuri flakën dyshekut me një çakmak që rojet i kishin lënë me vete.

Shpërthimet në Shkodër, asnjë gjurmë e autorëve. Vijon analizimi i pamjeve të kamerave të sigurisë

Hetimet për zbardhjen e 2 shpërthimeve të fuqishme me tritol në Shkodër përqendrohen në analizimin e pamjeve filmike të kamerave të sigurisë. Ende nuk ka persona të dyshuar për ngjarjen që shkaktoi dëme të shumta ndaj bizneseve.

Berisha: Me mua PD vjen sërish në pushtet. I turpshëm blindimi i selisë, s’përjashtojmë askënd

Në takimet që mbajti në Tepelenë dhe Përmet, ish-kryeministri Berisha premtoi se me ndryshimin në drejtimin e PD-së, kjo forcë do vijë serish ne pushtet. Ai tha se blindimi i selisë ishte i turpshëm, por nuk do të përjashtohet askush nga partia.

MB: Asnjë vatër e re me gripin e shpendëve. 5 zona në karantinë, vijon monitorimi

Ministria e Bujqësisë konfirmoi këtë të diel se prej 48 orësh nuk është konstatuar asnjë vatër e re me gripin e shpendëve në vendin tonë. 5 zona mbeten në karantinë ndërsa vijon monitorimi në mbarë vendin.

Zelenski kërkon tanke nga NATO: Kështu mund të zmbrapsim rusët

Presidenti ukrainas Volodimir Zelenski i kërkon NATO-s t’a furnizojë me tanke pas thirrjes për t’a ndihmuar me avionë. Sipas tij, vetëm kështu rusët mund të zmbrapsen. Reagime të shumta pas deklaratës së Bajden që quajti “kasap”, Putinin.

Dritan Abazoviç fiton komunën shqiptare të Ulqinit: Omer Bajraktari do jetë kryetar i ynë

Partia Ura e Dritan Abazavoçit ka fituar komunën shqiptare të Ulqinit. Abazoviç deklaroi se ka fitore bindëse në Ulqin!