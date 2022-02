Lajme Tv Klan 27 Shkurt 2022, ora 23:30

00:17 28/02/2022

Spiker: Reis Çiço

Putin “nxjerr” armët bërthamore. Reagon ashpër Perëndimi: Vendim i rrezikshëm

Deklaratë e fortë në Moskë ku Presidenti rus Vladimir Putin urdhëron ushtrinë të mbajë në gatishmëri armët e saj bërthamore. Reagon ashpër perëndimi që e cilëson një vendim të papërgjegjshëm dhe të rrezikshëm

Shpresë për ndaljen e luftës. Rusia dhe Ukraina, dakord të ulen në bisedime. Betejë e fortë për Kievin

Ukrainasit dhe rusët u japin një mundësi bisedimeve që mund të ndalin luftën. Bisedimet do të zhvillohen në kufirin Ukrainë-Bjellorusi. Në terren ushtria ruse po has në rezistencë të fortë në Kiev ndërsa u zmbraps nga marrja e qytetit Kharkiv.

Shqipëria, sanksionet ndaj Rusisë. Mbyllet hapësira ajrore. Këshilli i Sigurimit kalon “Ukrainën” në Asamble

Shqipëria i bashkohet sanksioneve të BE-SE për ngrirjen e aseteve të 654 individëve dhe bllokimin hapësirës ajrore për avionët rus. Këshilli i Sigurimit të OKB-së miraton vendimin për kalimin e çështjes së Ukrainës në Asamble

Berisha: Asnjë votë për Bashën. Kreu i PD: Partia pronë e askujt. Socialistët: Ne garojmë me projekte

Vijon fushata për zgjedhjet e 6 marsit. Berisha kërkoi nga Shkodra që asnjë votë të mos shkojë për Bashën. Kreu i PD iu përgjigj nga Tirana se partia nuk është pronë e askujt. Socialistët ndalen në Lushnje e Dibër ku thanë se ata garojnë me projekte.

Ulja e rasteve me Covid, infektivi drejt boshatisjes. Pritet të nisë rehabilitimi, pacientët tek Covid 3

Spitali infektiv i njohur si “Covid 1” po shkon drejt boshatisjes pas rënies së ndjeshme të pacientëve. Autoritetet thonë se brenda Marsit ai do rehabilitohet dhe të shtruarit do të zhvendosen në spitalin “Covid 3” me rreth 150 shtretër.