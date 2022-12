Lajme Tv Klan 28 Dhjetor 2022, ora 23:35

09:05 29/12/2022

edicioniinformativ ora 23:35 data 28 Dhjetor 2022

Spiker: Redi Prifti

Headlines 28 Dhjetor 2022

Drejt zgjidhjes situata në veri të Kosovës, Vuçiç u kërkon serbëve të heqin barrikadat.

Shkon drejt zgjidhjes situata në veri të Kosovës. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe thotë se presidenti Vuçiç u ka kërkuar serbëve të heqin barrikadat. Kërkesa pas ndërmjetësimit të nderkombetareve dhe lirimit te ish-policit Dejan Pantiç.

Apeli lë në burg agresorin e Berishës. Gert Shehu kërkoi të lihej në ‘’arrest shtëpie’’.

Gjykata e Apelit le ne burg Gert Shehun, agresorin e kreut te Partise Demokratike, Sali Berisha, duke rrezuar kerkesen e pales mbrojtese per ta lene ne arrest shtepie derisa te dalin rezultatet e ekspertizes per shendetin e tij mendor.

Pranga ish-drejtoreshës, mori 254 mijë Euro duke mashtruar qytetarët në Korçë e Pogradec.

Nje ish –drejtoreshe e Bashkise se Tiranes arrestohet nga policia nen akuzen se kishte mashtruar qytetare te ndryshem ne Korçe e Pogradec duke u marre 254 mije euro me premtimin se do t’u siguronte fonde shteterore per bizneset e tyre.

PD: Protesta e betejë në parlament gjatë 2023, Qellimi madhor, bashkimi i demokratëve.

Beteja ne kuvend dhe protestat ne sheshe me qytetaret do te dominojnë aksionin opozitar edhe gjate vitit 2023. Demokratet shpallin si qellim madhor edhe bashkimin brenda tyre dhe fitoren ne zgjedhjet vendore te 14 majit.

MF: Sulmet kibernetike nuk kanë cenuar llogaritë bankare. Ekonomia u rrit 4.2%.

Ministria e Financave garanton qytetaret se sulmet kibernetike ndaj sistemeve bankare nuk kane cenuar llogarite e tyre. Ministrja Ibrahimi thote se Shqipëria ka shënuar rritjen me te madhe ne rajon kete vit, me 4.2 perqind.

‘’The Guardian’’: Libri ‘’Enver Hoxha’’ i Blendi Fevziut, mes 10 botimeve më të mira për komunizmin.

Prestigjiozja britanike “The Guardian” vlerëson librin “Enver Hoxha: Grushti i hekurt i Shqipërisë” të gazetarit Blendi Fevziu ndër 10 botimet më të mira për komunizmin. Gazeta e cilëson librin si një rrëfim tronditës të historisë së diktatorit më të egër komunist.

