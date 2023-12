Lajme Tv Klan 28 Dhjetor 2023, ora 15:30

16:34 28/12/2023

#lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 28 Dhjetor 2023

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 28 Dhjetor 2023

Gjykata e Posaçme vendos për ndryshimin e masës së sigurisë për Berishen. Lideri i PD: Porosi e Ramës.

Dënohet me 3 vite burg ish-Kryebashkiaku i Bulqizës. U shpall fajtor për tenderin e ujësjellësit.

Nga sot, E-Albania me asistent virtual. Rama: Brenda 2024 do të jetë me zë e figurë.

Negociata me Greqinë për hapjen e kapitujve. Hasani: Për detin presim autorizimin e Presidentit.

Festat rritin ndjeshëm çmimet edhe këtë fundvit. ZKM: Shkak, shtrenjtimi nga treegtarët e shumicës.

Sylvinho, optimist për ecurinë në ‘’Euro2024’’: Synojmë të kalojmë grupin.

