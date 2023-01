Lajme Tv Klan 28 Janar 2023, ora 19:30

21:00 28/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 28 Janar 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 28 Janar 2023

Krim i dyfishtë në Gramsh, dëshmi kontradiktore të autorit për vrasjen e gruas dhe të vëllait.

Detaje te reja nga ngjarja e rende e ndodhur nje dite me pare ne Gramsh, ku nje i moshuar vrau bashkeshorten dhe te vellane. Autori jep deshmi kontradiktore ne polici, duke shtuar dyshimet se vuan nga probleme te shendetit mendor.

Trafik droge nga Shqipëria në Itali, 14 persona në burg. Zbradhen përgjimet.

Gjykata e Posaçme le ne burg 14 nga 15 te arrestuarit e operacionit antidroge mes Shqiperise dhe Italise. Tv Klan siguron dosjen hetimore me përgjimet e krereve te grupit qe e kishin bazen ne qytetin e Durresit.

Santos: Kapitujt e parë të negociatave, deri në dhjetorë. Amnistia, sipas standarteve të BE.

Izabel Santos, reporterja per Shqiperine ne Parlamentin Europian, jep muajin dhjetor si afat per hapjen e kapitujve te pare te negociatave. Ne nje interviste per Tv Klan ajo thote se Amnistia Fiskale duhet te jete sipas standardeve te Brukselit.

Liqeni i Fierzës, vetëm 2M nga kuota maksimale. KESH nis shitjet.

Reshjet e diteve te fundit permiresojne ndjeshem situaten hidrike ne Kaskaden e Drinit. Me prodhimin vendas KESH po mbulon nevojat e brendshme dhe po shet edhe ne tregun e jashtem. Nje pjese e energjise po depozitohet ne Kosove.

BBC World ndalet në Gjirokastër: Një xhevahir! Jehonë historisë e natyrës.

Pas Butrintit e Thethit, BBC Ëorld ndalet ne Gjirokater. Dokumentari “mrekullite e Shqiperise”, qe po promovon natyren dhe trashegimine kulturore e historike, e cileson qytetin e gurte si nje xhevahir.

Tirana përballë Kukësit për të ruajtur kreun. Veriorët, në luftë për mbijetesën në Superligë

Tirana do të përballet me Kukësin të dielën për javën e 19 të superligës. Bardheblutë kërkojnë fitoren për të ruajtur pozitat kryesuese në renditje ndërsa për Kukësin është luftë për mbijetesë. Në sfidën tjetër të së dielës Bylisi pret Kastriotin/tvklan.al