Lajme Tv Klan 28 Mars 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:36 28/03/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 28 Mars 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 27 Mars 2023

Gati pr/ligji për bastet sportive online. Rama: Të ardhurat do shkojnë për sportin e kulturën

Qeveria ka gati projektligjin per hapjen e basteve sportive online. Kryeministri Rama premton se te ardhuarat e siguruara nga lejimi i ketij aktiviteti te mbyllur 4 vjet me pare do te shkojne vetem per sportin dhe kulturen.

Alibeaj me vetëm 11 emra në zgjedhje. Tërhiqen kandidatët në Korçë e Librazhd

Grupimi i Alibeajt do te përfaqësohet me vetëm 11 emra per kryetare bashkie. Alibeaj pranon vështirësitë, ndërsa kandidati i Korçës largohet duke bere përgjegjës drejtuesit e grupimit për vendimmarrje personale. Nuk ka kandidatw as në Librazhd e Vorë.

Sulmi ndaj Top Channel,dalin pamjet e vjedhjes së makinës. Policia vendos 100 mijë euro shpërblim

Policia vendos 100 mije euro shperblim per personat qe japin informacione te sakta per autoret e sulmit ndaj godines se televizionit Top Channel. Tv Klan publikon pamjet e vjedhjes se makines dhe rinderton grafikisht dinamiken e ngjarjes.

Nafta ulet me 3 lekë, benzina rritet me 1 leke. Ari i zi në bursa, në nivelet më të ulëta

Bordi i Transparences vendos te ule me 3 leke cmimin e naftes, por te rrise me 1 lek ate te benzines. Vendimi vjen ne nje kohe kur ne bursat nderkombetare cmimi i arit te zi eshte ne nivelet me te ulta historike.

Sulmi me 6 viktima në shkollën fillore në SHBA, publikohen pamjet tronditëse

Publikohen pamjet e momenteve të sulmit me armë në një shkollë fillore në Tenesi të Shteteve të Bashkuara. Autorja, një 28-vjeçare, ish-nxënëse e kësaj shkolle u vra nga policia pasi qëlloi për vdekje 3 fëmijë dhe 3 të rritur.

Sylvinho: Shqipëria meritonte barazimin në Poloni. Luftuam deri në fund të takimit

Trajneri Silvinjo është i bindur se Shqipëria meritonte barazimin ne ndeshjen e pare te kualifikueseve te Europianit, te luajtur mbrëmë ne Poloni. Ndërsa Levandovski vlerëson mbrojtjen e kombëtares kuqezi.

/tvklan.al