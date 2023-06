Lajme Tv Klan 28 Qershor 2023, ora 19:30

Shpërndaje







21:12 28/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 28 Qershor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 28 Qershor 2023

Burg për 19 trafikantët e drogës. Zbardhen përgjimet e tyre gjatë rrugës me kamion.

Do të qëndrojnë në burg 19 të arrestuarit e operacionit të një dite më parë nga SPAK dhe që trafikonin droga të ndryshme drejt vendeve të BE. Në dosjen e siguruar nga Tv Klan janë të zbardhur edhe përgjimet mes trafikantëve gjatë rrugës.

Identifikohet grabitësi i 80 mijë Eurove në Astir, në pranga bashkëpunëtori.

Zbardhet grabitja e 40 mijë eurove në një pikë të këmbimit valutor 4 ditë më parë në zonën e Astirit në Tiranë. Autori është një 39-vjeçar i shpallur në kërkim ndërsa në pranga është vënë një bashkëpunëtor i tij.

Rama nderon Kim me Yllin e Madh të Mirënjohjes: Bëri shumë për ne.

Kryeministri Rama nderon me “Yllin e madh të mirënjohjes publike”, ambasadoren amerikane Juri Kim për rolin e saj gjatë mandatit në vendin tonë. Kreu qeverisë vlerëson punën e saj për çuarjen përpara të reformave.

Besimtarët myslimanë kremtojnë Kurban Bajramin. Spahiu: Lutemi për Kosovën.

Besimtarët myslimanë kremtojnë sot festën e Kurban Bajramit. Në faljen e zhvilluar në sheshin Skënderbej, kreu i këtij komuniteti u ndal tek zhvillimet në Kosovë, por dha edhe një mesazh për trazirat në kampin e iranianëve të MEK.

Samiti i BE: Zgjedhje të reja në veri, pasoja nëse nuk ka shtensionim. Kurti viziton veriun. Djali i Vuçiç në Kosovë.

Liderët e BE mblidhen nesër per te diskutuar edhe per Kosoven. Ne draft-deklarate Prishtinës e Beogradit i kërkohet shtensionimi, përndryshe do të përballen me pasoja. Kurti viziton Veriun, ndërsa djali i Vuçiç merr pjesë ne festën e serbëve në Graçanicë

Piktura e Klimt shitet për 99 milionë Euro. ‘’Gruaja me freskuese’’ vendos rekord të ri.

Një pikturë e artistit austriak Gustav Klimt vendos rekordin si vepra e artit e shitur më shtrenjtë në ankandet europiane.

“Gruaja me freskuese” e vitit 1917 u shit në një ankand në Londër për 99 milionë euro.

/tvklan.al