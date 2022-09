Lajme Tv Klan 28 Shtator 2022, ora 19:30

22:16 28/09/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 28 Shtator 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 28 Shtator 2022

Rriten nga 7 -15% pagat për policët dhe administratën. Rama: S’do të ketë kufizime të energjisë, por kurseni

Rriten prej 1 tetorit pagat për punonjësit e policisë dhe administratës publike. Kryeministri Rama thotë se rritja është nga 7 deri ne 15%. Ai siguroi se nuk do te ketë kufizime te energjisë elektrike, por u kërkon qytetareve te kursejnë.

Berisha premton dyfishim dhe trefishim të pagave: Çmimi i energjisë do të kthehet sa ka qenë

Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha premtoi 2 dhe 3-fishim të pagave për arsimtarët dhe mjekët kur kjo forcë të rikthehet në pushtet. Ai premtoi rikthim të çmimit të energjisë në nivelet e mëparshme për biznesin.

Ulet me 4 Lekë çmimi i naftës. Rritet me 1 Lekë benzina, nuk ndryshon gazi

Çmimi i naftës ndryshon sërish. Bordi i Transparencës e uli ate me 4 leke per liter, si pasoje e ndryshimit te çmimit ne bursat ndërkombëtare. Benzina shitet tashme me 1 lek me shtrenjte, ndërsa gazi i lëngshëm nuk ndryshon.

‘’Çakalli’’ shqiptar, në listen e më të kërkuarve në Europë: Drejton një grup të narkotrafikut

Nje shqiptar figuron ne listen e personave me te kerkuar ne Europe. Berti Dedja, nje 45-vjecar i njohur me nofken “Çakalli”, konsiderohet nga Interpoli si kryetar i nje grupi te madh te trafikut te lendeve narkotike.

Referendumet e Moskës, 4 rajonet duan bashkimin me Rusinë. SHBA e Shqipëria, resolute në KS.

Pro-ruset ne 4 rajone lindore te Ukraines votojne pro bashkimit me Rusine, ne referendumet e organizura nga Moska. Por Shtetet e Bashkuara te Amerikes dhe Shqiperia do te paraqesin një rezolute ne Keshillin e Sigurimit, qe i denon ato.

Zhgënjimi i Shqipërisë në Ligën e Kombeve lekund stolin e trajnerit. Reja kërkon takim me Duken

Zhgënjimi i Shqipërisë ne Ligen e Kombeve lëkund stolin e trajnerit Reja. Tekniku italian kërkon nje takim me presidentin e Federatës, Armand Duka, pas barazimit me Islandën, teksa vete lojtarët flasin per ndryshime te mëdha ne kombëtare./tvklan.al