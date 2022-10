Lajme Tv Klan 28 Tetor 2022, ora 19:30

21:03 28/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 28 Tetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Cico

Headlines 28 Tetor 2022

Rama: Cmimi i energjisë, po mbrojmë familjet dhe biznesin e vogël. Udhëtimet private i kam paguar vetë.

Kryeministri Rama thote se qeveria po vazhdon t’i mbroje familjet dhe biznesin e vogel nga rritja e cmimit te energjise. Ai u dha pergjigje edhe akuzave te opozites per fluturimet me avion çarter, duke thene se udhetimet private i ka paguar vete.



Berisha: Rama, 22 milionë euro abuzim me avionin charter. Më mire të ikë para 12 nëntorit.

Kryedemokrati Sali Berisha e akuzon kryeministrin se ka abuzuar ne vleren e 22 milione eurove me fluturimet me avione charter. Ai e paralajmeron te largohet nga detyra para protestes qe opozita do te mbaje ne Tirane me 12 nentor.



SPAK dërgon në gjyq Rezart Taçin: Do të pastronte 18 milionë euro për disa Italianë.

SPAK dergon ne gjykate dosjen e Rezart Tacit dhe te 4 personave te tjere qe akuzohen si bashkepunetore te tij ne nje tentative per te pastruar 18 milione euro. Sipas prokurorise parate u perkasin disa shtetasve italiane te lidhur me mafian.



Dënohet me 3 vjet burg ish-kryebashkiaku Fran Frrokaj. Fajtor për abuzim me detyrën.

Gjykata e Apelit ne Shkoder denon me 3 vjet burg ish -kryetarin e Bashkise se Lezhes, Fran Frokajn. Ai u shpall fajtor per abuzim me detyren per tjetersimin e pronave ne plazhin e Ranes se Hedhun, ne bashkepunim me 16 persona te tjere.



Tërhiqet Kurti, shtyhet afati për zbatimin e plotë të vendimit për heqjen e targave serbe.

Qeveria e Kosovës ka shtyrë deri ne prill afatin për zbatimin e vendimit për heqjen e targave serbe. Kryeministri Kurti thote se vendimi do të zbatohet me disa faza qe do shtrihen ne kohe. Fillimisht do kete vetem keshillime dhe me pas gjoba.



Anglia, marrëveshje me Francën për të frenuar valën e emigrantëve.

Qeveria e re britanike e Rishi Sunak kerkon arritjen e një marrëveshje me Francen për të frenuar kalimin e emigrantëve të paligjshëm në Kanalin e La Manshit. Marreveshja përfshin edhe trajtim te shpejte te kërkesave per azil ne Britanin.



Talenti që befasoi botën vjen në Shqipëri. Gjermani Felix Kliesser luan në korno pa krahë.

Talenti i njohur nga Gjermania, Feliks Kliser, vjen ne Tirane. Ai mahniti serish me koncertin special ne Universitetin e Arteve, duke luajtur muziken klasike me instrumentin e kornos, pa krahe.