Lajme Tv Klan 28 Tetor 2022, ora 23:00

00:30 29/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 28 Tetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Cico

Headlines 28 Tetor 2022

Rama: Cmimi i energjisë, po mbrojmë familjet dhe biznesin e vogël. Udhëtimet private i kam paguar vetë.

Kryeministri Rama thote se qeveria po vazhdon t’i mbroje familjet dhe biznesin e vogel nga rritja e cmimit te energjise. Ai u dha pergjigje edhe akuzave te opozites per fluturimet me avion çarter, duke thene se udhetimet private i ka paguar vete.



Berisha: Rama, 22 milionë euro abuzim me avionin charter. Më mire të ikë para 12 nëntorit.

Kryedemokrati Sali Berisha e akuzon kryeministrin se ka abuzuar ne vleren e 22 milione eurove me fluturimet me avione charter. Ai e paralajmeron te largohet nga detyra para protestes qe opozita do te mbaje ne Tirane me 12 nentor.



SPAK dërgon në gjyq Rezart Taçin: Do të pastronte 18 milionë euro për disa Italianë.

SPAK dergon ne gjykate dosjen e Rezart Tacit dhe te 4 personave te tjere qe akuzohen si bashkepunetore te tij ne nje tentative per te pastruar 18 milione euro. Sipas prokurorise parate u perkasin disa shtetasve italiane te lidhur me mafian.



Dënohet me 3 vjet burg për abuzim me detyrën ish-kryebashkiaku Fran Frrokaj. Vetëdorëzohet.

Gjykata e Apelit denon me 3 vjet burg ish -kryetarin e Bashkise se Lezhes, Fran Frokajn. Ai u shpall fajtor per tjetersimin e pronave ne plazhin e Ranes se Hedhun, ne bashkepunim me 16 persona te tjere. Ish-kryebashkiaku vetedorezohet ne polici.



Kurti modifikon vendimin për targat, do zbatohet me faza. SHBA:Jemi të zhgënjyer

Qeveria e Kosovës ka ndryshuar vendimin për heqjen e targave serbe. Kryeministri Kurti thote se vendimi do të zbatohet me faza qe do shtrihen ne kohe. Reagon SHBA e cila shpreh zhgënjimin për refuzimin që Prishtina i bëri kërkesës për shtyrjen e afatit



Anglia, marrëveshje me Francën për të frenuar valën e emigrantëve.

Qeveria e re britanike e Rishi Sunak kerkon arritjen e një marrëveshje me Francen për të frenuar kalimin e emigrantëve të paligjshëm në Kanalin e La Manshit. Marreveshja përfshin edhe trajtim te shpejte te kërkesave per azil ne Britanin.