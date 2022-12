Lajme Tv Klan 29 Dhjetor 2022, ora 19:30

21:01 29/12/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 29 Dhjetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 29 Dhjetor 2022

Trafik kanabisi drejt RMV. Bie në pranga punonjësja e AKSHI dhe dy të rinj.

3 persona u vunë në pranga ndërsa 2 të tjerë u shpallën në kërkim pas zbulimit të një tentative për të trafikuar 58 kilogram kanabis drejt Maqedonisë së Veriut. Mes të arrestuarve një 28-vjeçare nga Tirana punonjëse e AKSHI-t.

Rama: Pako ndihme për 1 milionë shqiptarë. 8 miliardë Lekë në dorë për të përballuar krizën.

Kryeministri Rama lajmëron se është gati paketa e tretë e ndihmës për 1 milion shqiptarë si ndihmë për përballimin e krizës. 8 miliardë lekë do të shpërndahen në dorë në ditët e para të janarit për shtresat në nevojë.

Balluku: Mbrojmë biznesin e lidhur me tensionin e mesëm. Energjinë nga prodhuesit e vegjël e blejmë më shtrenjtë.

Biznesi i madh i lidhur me tensionin e mesëm do të mbrohet nga rritja e çmimit të energjisë edhe gjatë vitit 2023. Zëvendëskryeministrja Belinda Balluku thotë se do të rritet ccmimi i blerjes së energjisë nga prodhuesit e vegjël

Berisha: Qeveria dëshiron largimin e të rinjve nga vendi për të zbehur protestat ndaj qeverisë.

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi sot qeverinë se dëshiron largimin e të rinjve nga vendi. Sipas Berishës në këtë mënyrë mazhoranca shpreson që të zbehet protesta ndaj keqqeverisjes.

Serbët nisin heqjen e barrikadave në veri. Zhbllokohet pika kufitare e Merdarës.

Serbët nisin të heqin barrikadat në veri të Kosovës. Më herët ata zhbllokuan edhe pikën kufitare të Merdares. Dy kamionë u dogjën në Rudarë ndërsa policia nisi hetimet për autorët. BE pershendet shtensionimin e situatës dhe bën apel për dialog

Sulm masiv i rusëve me raketa ndaj Ukrainës. Bombardimet nuk ndalen as për festa.

Breshëri raketash ruse goditën sot gjithë territorin ukrainas, në atë që konsiderohet si një prej sulmeve më të ashpër që prej 24 Shkurtit. Kievi tha se viktimat u shmangën pasi mbrojtja raketore shkatërroi në ajër pjesën më të madhe të tyre.

