Lajme Tv Klan 29 Prill 2023, ora 19:30

Shpërndaje







21:06 29/04/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 28 Prill 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 29 Prill 2023

Kapen në Londër 4 nga 6 të kërkuarit për vrasjen Nikulajt, lokalizohet një tjetër

Kapen 4 nga 6 personat e shpallur ne kerkim per vrasjen e Ardian Nikulajt. Organizatori i vrasjes, Edmond Haxhia dhe 3 shtetasit britanike qe ndihmuan ekzekutorin portugez, Ruben Saraiva u arrestuan ne nga policia angleze ne Londer.

6 të shoqëruar për vdekjen e Kenianes Joy Ayoko. Mes tyre, shoferi i kazinosë

Policia e Tiranes merr ne pyetje 6 persona në lidhje me vdekjen e kenianes Xhoi Ajoko, pas dhunimit te saj ne kryeqytet. Shoferi i kazinose ku punonte 22-vjeccarja dhe 5 te aferm te tij u ballafaquan me deklarimet e dhena me pare.

Rama kërkon votën e demokratëve: Kaloni gardhin. Berisha: Ta lëmë me zorrën qorre në gojë

Kryeministri Rama kerkoi sot voten e demokrateve ne Gjirokaster, per te mos i lene opozites asnje shans per te qeverisur. Ndersa kryedemokrati Berisha thote se qeverisja duhet ndryshuar per t’i dhene fund korrupsionit.

Fundi i një epoke. India i merr kinës stafetën e vendit me popullsinë më të madhe në botë

India i merr Kines stafeten si vendi me popullsine me te madhe ne bote, me me shume se 1.4 miliarde banore. Ndryshimi epokal ne demografine globale vjen pas aplikimit prej disa dekadash te politikave te Pekinit per ulur numrin e lindjeve.

5 miliardë paund për Manchester United. Sheiku nga katari bën ofertën rekord

Nje sheik nga Katari ka ofruar 5 miliarde paund per te blere te gjitha aksionet e klubit te Manchester United per te larguar perfundimisht amerikanet Xhoel dhe Avram Glejzër, te cilet nuk pelqehen me nga tifozeria./tvklan.al