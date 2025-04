Lajme, #edicioniinformativ ora 23:40, 29 Prill 2025 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 29 prill 2025

Rama: Lobimi 6 milionë USD, për hallin e Berishës. Unë s’kam paguar asnjë lek në Shtetet e Bashkuara

Kryeministri Rama reagon ashper ndaj kontrates 6 milione dollareshe te lobimit te Partise Demokratike ne SHBA, duke e cilesuar si nje akt personal per te pastruar figuren e Berishes. Ai mohoi qe vete te kete bere pagesa ne Shtetet e Bashkuara.

Berisha pas 12 vitesh në PPE. Rama ka në zyrë një kordinator për bandat kriminale

Sali Berisha rikthehet pas 12 vjetesh ne Kongresin e Partive Popullore Europiane, qe po zhvillohet ne Valencia te Spanjes. Ai denoncoi kryeministrin Rama se po perdor krimin ne zgjedhje dhe ka ne zyren e tij nje koordinator per bandat kriminale.

18 kallëzime për krime zgjedhore. Kryeprokurori Çela: 1 javë para, të gjitha prokuroritë në gatishmëri

18 kallezime per krime zgjedhore jane regjistruar deri tani ne te gjithe vendin. Kryeprokurori Olsian Cela njofton se nje jave para zgjedhjeve, te gjitha prokurorite do te jene ne gatishmeri per hetimin e çdo shkeljeje qe mund te cenoje integritetin e procesit.

Zbardhet pas 7 vitesh vrasja e 18-vjeçarit Antonio Karafili. U mbyt nga e dashura

Zbardhet pas 7 vitesh vrasja e 18 -vjeçarit Antonio Karafili. Ajo u konsiderua per vite me radhe si vetevrasje, por hetimet zbuluan se ai u mbyt me çarçaf nga ish-e dashura dhe nje person tjeter me te cilin ajo kishte lidhje intime.

Caktohen gjysmëfinalet e “Final Four”. Duka: Një arbitër polak do të gjykojë finalen

Shorti i hedhur per gjysmëfinalet e fazës “Final Four” vendosi perballe Vllaznine me Dinamon dhe Egnatian me Partizanin. Presidenti i FSHF-se, Duka tha se finalja do te arbitrohet nga nje prej gjyqtareve me te mire ne bote, polaku Marçinjak.

/tvklan.al