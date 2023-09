Lajme Tv Klan 29 Shtator 2023, ora 23:00

29/09/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 29 Shtator 2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 29 Shtator 2023

Rama: Kemi gjetur gatishmërine e NATO-s për veriun e Kosovës, KFOR-i të marrë kontrollin sa më parë.

Kryeministri Edi Rama thotë se ka gjetur gatishmërinë maksimale të krerëve të NATO-s për garantimin e sigurisë në veriun e Kosovës dhe marrjen e kontrollit nga KFOR-i. Ai nënvizon se kjo gjë duhet të ndodhë një orë e më parë.

Radoiçiç pranon se mori pjesë në sulmin ndaj policisë së Kosovës. KFOR shton prezencën në veri.

Milan Radoicic pranon autoresine e sulmit ndaj policise se Kosoves, ku mbeti ivrare efektivi Afrim Bunjaku dhe jep doreheqjen si nenkryetar i Listes Serbe. Autoritetet i kontrollojne vilen luksoze, ndersa KFOR shton prezencen ne veri.

Rama në Berlin: Shqipëria, 100% jashtë ndikimit rus. BE të integrojë pa vonesë Ballkanin Perëndimor.

Kryeministri Rama deklaron ne forumin e Dialogut Global ne Berlin se Shqiperia eshte jashte ndikimit rus teresisht, ndryshe nga disa vende te tjera te rajonit dhe i ben thirrje Bashkimit Europian te pershpejtoje procesin e integrimit.

Ambasadori britanik: 90% me pak emigrantë shqiptarë. Rënia pas marrëveshjes Rama-Sunak.

Ambasadori britanik ne Tirane, Alastair King Smith thote se numri i emigranteve shqiptare ka rene me 90 % pas marreveshjes Rama – Sunak. Ne nje interviste per Tv Klan ai flet edhe per politiken e Londres me listat e personave “non grata”

Furtunë në policinë e Lezhës pas vrasjes në Rrëshen. Ikin disa nga drejtuesit.

Vrasja e Martin Bardhit shkakton furtune ne policine e Lezhes. Drejtori i pergjithshëm Muhamet Rrumbullaku firmosur vendimin e tre drejtuesve, nderkohe qe levizje ka pasur edhe ne policite e Fierit, Beratit dhe Pogradecit.

Pensionet, rritja do të reflektohet që në Tetor. Hado: Është parashikuar edhe bonusi për Vitin e Ri.

Pensionistet do ta kene te reflektuar indeksimin me 8.6 perqind edhe ne pensionet qe do te terheqin prej 1 tetorit. Instituti i Sigurimeve Shoqerore shpjegon se eshte parashikuar edhe bonusi per festat e fundvitit.

