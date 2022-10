Lajme Tv Klan 29 Tetor 2022, ora 19:30

21:14 29/10/2022

Spiker: Redi Prifti

Headlines 29 Tetor 2022

Fluturimet me charter, Rama: Kam harxhuar më pak se Berisha. PD: Më shumë se Xhorxh Bush.

Kryeministri Rama i cilëson mashtrime akuzat e opozitës për udhëtimet e tij me çarter ndërsa thotë se ato kanë kushtuar më pak se në kohën e Berishës. Por Partia Demokratike thotë se Rama ka fluturuar 2 herë më shumë se Xhorxh Bush.

Ekskluzive/Dalin pamjet e plagosjes me armë pas sherrit të fqinjve te “Kodra e Diellit”.

Televizioni Klan siguron pamjet e plagosjes me armë dy net më parë në zonën e “Kodrës së Diellit” në Tiranë. Në video shihet Olsi Bllaci teksa ndjek dhe qëllon fqinjin e tij pas një debati për zhurmën që shkaktonte fëmija i mitur.

Përgjimet “fundosin” Gentian Malindin për kokainën. Gjykata e Posaçme e le në burg.

Gjykata e Posaçme la në burg Gentian Malindin i akuzuar për trafikimin e 137 kilogramë kokainë nga Ekuadori drejt Shqipërisë. Në përgjimet telefonike ai interesohet për kontejnerin me drogë që do të mbërrinte në Durrës.

Jo më postblloqe policie në rrugë, nisma mbërrin në parlament.

Mbërrin në Kuvend një nismë ligjore për kufizimin e ngritjes së postblloqeve të policisë në rrugë. Ndryshimet mbështeten edhe nga ekspertët, të cilët thonë se Shqipëria është nga të paktat vende ku forcat e policisë dalin në çdo aks rrugor.

Zgjedhjet në SHBA, republikanët mund të marrin shumicën në dhomën e ulët.

Kur zgjedhjet e mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara janë vetëm 10 ditë larg, sondazhet parashikojë që republikanët do të sigurojnë një shumicë dërrmuese në dhomën e ulët të kongresit, por mund të mos e arrijnë dot atë në senat.

Nesër ndryshon ora. Akrepat zhvendosen 60 minuta pas, një orë më shumë gjumë.

Duke filluar nga nesër do të flemë 1 orë më shumë në mëngjes. Natën e sotme do të kthehet ora diellore dhe akrepat do të zhvendosen 60 minuta pas. Ora diellore do të qëndrojë në fuqi deri të dielën e fundit të marsit 2023.