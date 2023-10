Lajme Tv Klan 29 Tetor 2023, ora 15:30

17:15 29/10/2023

Spiker: Leftion Peristeri

Headline 29 Tetor 2023

Tanket izraelite mësyjnë në rripin e Gazës. Mijëra palestinezë, pa ujë, ushqime, internet dhe karburant

Parlamenti mblidhet të hënën. Bardhi: Deputetët e përjashtuar të jenë të pranishëm

Nis gjykimi në mungesë për Jemin Sheren. Dyshohet si porositës e organizator i vrasjes së Behar Sofisë

Vuçiç refuzon kërkesën e krerëve të BE: Kosovën nuk do ta njohim as “de facto” as “de jure”

Shuhet papritur ylli i “Friends”, Matthew Perry. U gjend i mbytur në vaskën e banesës së tij

