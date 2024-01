Lajme Tv Klan 3 Janar 2024, ora 15:30

16:43 03/01/2024

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 3 Janar 2024

Rama publikon spotin për turizmin: Shqipëria, gati për t’u zbuluar gjatë gjithë vitit 2024.

Ish-kryeministri Berisha kërkon lirinë në Apel. Ankimon vendimin që e mbylli në “arrest shtëpie”.

Ish kryeministri, Sali Berisha kërkon lirinë në Gjykatën e Posaçme të Apelit. Përmes 2 avokatëve të tij lideri i opozitws ka ankimuar këtë të mërkurë vendimin e shkallës së parë që e la atë në masën “arrest shtepie”.

Vrasesi i Ardian Nikulajt dërgohet në burgun e Reç-it. Saraiva, në paraburgim nën masa të shtuara sigurie.

Portugezi, Ruben Saraiva, i dyshuar si autor i vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj është dërguar në burgun e Reccit në Shkodër. Burime bëjnë të ditur se ai po mbahet në monitorim nën masa të forta sigurie.

Përfundojnë festat, largohen sërish emigrantët. Fluks i shtuar në pikat e kalimit kufitar.

Shqipëria pajiset me 2 helikopterë “black hawk”. do sherbejne per misione taktike dhe emergjencat civile

Vritet në Liban numri 2 i Hamasit, rrezikon përhapjen e konfliktit të armatosur përtej Gazës./tvklan.al