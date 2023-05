Lajme Tv Klan 3 Maj 2023, ora 23:30

01:42 04/05/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 3 Maj 2023

Masakër në një shkollë në Beograd. Një 14-vjeçar vret 8 nxënës dhe rojen me pistoletën e babait.

Masakër ne nje shkolle 8-vjecare ne Beograd. Nje 13-vjeçar vrau 8 nxënës dhe rojën e shkollës si dhe plagosi mësuesen e historisw dhe disa bashkëmoshatarë te tjerë duke përdorur pistoleten e babait te tij. I mituri u vu në pranga nga policia.

Kapet qiraxhiu që vrau pronarin e banesës në Shkodër, sekuestrohet arma.

Vihet në pranga 34-vjeçari që një ditë më parë vrau qiradhënësin e tij në Shkodër. Ai e kishte kaluar natën në banesën e një gruaje në këtë qytet të cilën e kishte kërcënuar me armën e krimit.

Vrasja e Santiago Malkos/ 28 vjet burg për Ilir Selmanin, 7 vjet për Elvis Gaçajn.

Dënohen me 35 vite dy pjestarë të tjerë të grupit kriminal që morri pjesë në vrasjen e ish-efektivit të policisë, Santiago Malko. Gjykata e Posaccme dënoi me 28 vite burg Ilir Selmanin dhe me 7 vite Elvis Gaçajn.

Rama: Vota për Berishën cënon raportin me aleatët. Berisha: NATO rrëzoi Ramën për Porto Romanon.

Kryeministri Rama thotë se vota për Sali Berishën mund të cenojë marrëdhëniet e Shqipërisë me aleatët perëndimorë. Por Berisha e akuzoi sot se NATO ka rrëzuar planin e qeverisë shqiptare për një bazë në Porto Romano.

Qiratë e banesave vijojnë të rriten. Ekspertët: Kërkesë e madhe nga të huajt.

Ndryshe nga çmimet e blerjes së banesave që kanë njohur rënie të lehtë e kundërta ndodh me qiratë të cilat vijojnë trendin rritës. Specialistët thonë se shkak për këtë është kërkesa e lartë e të huajve për të marrë banesa me qera sidomos në zonat urbane.

