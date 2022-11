Lajme Tv Klan 3 Nëntor 2022, ora 19:30

21:27 03/11/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 3 Nëntor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 3 Nëntor 2022

Samiti i Berlinit, firmosen 3 marrëveshje. Scholz flet për shqiptarët në Angli: Lëvizja e lire është normale.

Samiti i Berlinit mbyllet me firmosjen e tre marreveshjeve, ndersa Brukseli premton 1 miliarde euro ndihme per energjine. Kancelari Sholc i pyetur per shqiptaret ne Gjermani thote se levizja e lire eshte normale.

Emigrantët, Rama në BBC: Londra po i bën shqiptarët kokë turku, dështoi me politikën e saj.

Kryeministri Rama deklaron se shqiptaret po behen koke turku nga qeveria Britanike, per shkak se ajo ka deshtuar me politikat e saj per emigracionin. Reagon kryeministri Sunak, i cili përmes zëdhënëses së tij falënderon Shqipërinë për bashkëpunimin.

Kapen 30 kg kokainë në Portin e Durrësit, vinte nga Ekuadori. U zbulua nga qeni antidrogë.

Një sasi prej 30 kilogramë kokaine u kapën pasditen e sotme në portin e durësit. Droga u gjet në një kontejner me banane që vinte nga Ekuadroi dhe u zbulua nga qeni anti-drogë.

Dhunimi i të moshuarës në azilin e Pejës, akuza kërkon mbajtjen në burg të 3 infermiereve.

Prokuroria e Pejës ka kërkuar caktimin e masës së mbajtjes në 30 ditëve në paraburgim për 3 infermieret që dhunuan dhe filmuan gruan e moshuar. Ndërsa gruas së dhunuar i është caktuar një psikiatër.

Plagoset ish-Kryeministri pro rus i Pakistanit. U qellua në këmbë gjatë një proteste.

Plagoset ish-kryeministri i Pakistanit Imran Khan. Ai u qëllua me armë në këmbë gjatë një proteste. 70-vjeçari pro-rus po mbante një fjalim para mbështetësve, por atentatori iu afrua dhe hapi zjarr ndaj tij. Janw tw paqarta motivet e sulmit.

Miqësorja me Katarin. Trajneri Reja konfirmon lojtarët e SupëLigës.

Për miqësoren e 9 nëntorit me Katarin trajneri Edi Reja ka konfirmuar pothuajse të gjithë futbollistët e Superligës. Megjithatë do të ketë mungesa nga disa lojtarë të cilët kanë qenë më herët pjesë e përfaqësueses kuqezi.

‘’Zemër Luana’’ bëhet gati për të dielën në Tv Klan. Luana Vjollca premton spektakël.

Nis të dielën në ekranin e Tv Klan spektali më i ri, “Zemër Luana” me autore dhe moderator Luana Vjollcën. Nuk do të mungojnë të ftuar të njohur, surprizat dhe argëtimi për të gjitha familjet shqiptare.

/tvklan.al