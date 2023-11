Lajme Tv Klan 3 Nëntor 2023, ora 23:00

00:28 04/11/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 3 Nëntor 2023

Stuhia “Ciaran” godet Shqipërinë, probleme në disa qytete. Shira të dendur edhe nesër

Stuhia “Kiaran” godet Shqipërinë dhe shkakton permbytje masive ne disa qytete, veçanërisht ne Tirane. Kryebashkiaku Veliaj u ben thirrje qytetareve te kufizojne levizjet, ndersa sinoptikanet parashikojnë reshje te dendura edhe nesër.

12 viktima nga moti i keq në Europë. Disa të zhdukur në Itali, paralizohet transporti

Ne Europe, “Kiaran” shkakton 12 viktima dhe disa te zhdukur. Rajoni Italian i Toskances eshte zona me e goditur, pasi shirat e rrembyeshem kane permbytur disa qytete dhe kane paralizuar teresisht transportin publik.

Rama paralajmëron zbutje të taksës progresive: Vitin tjetër paga mesatare do të shkojë 900 euro

Kryeministri Rama paralajmëron se së shpejti do të ketë zbutje edhe të taksës progresive për pagat. Nga Asambleja e Fierit, ai tha gjithashtu se me buxhetin e vitit 2024 paga mesatare në sektorin publik do të shkojë 900 euro.

Penguan punimet e seancës, përjashtohen me 10 ditë 3 deputetë të opozitës, SPAK merr në pyetje Sinën për incidentitn me Nallbatin

Me propozim të grupit të PS-së, Sekretariati për Etikën ka përjashtuar me 10 ditë nga punimet e Kuvendit deputetët e opozitës: Ervin Salianji, Petrit Doda dhe Edmond Spaho. SPAK merr në pyetje Vullnet Sinën për incidentin me Bledjon Nallbatin.

Albin Kurt: Dakord për draftin e BE-SHBA. Nuk ka asociacion pa u pranuar nga Serbia

Albin Kurti deklaron ne parlamentin e Kosovës se është pro draftit te hartuar nga Shtetet e Bashkuara te Amerikës dhe Bashkimi Europian. Por thotë se nuk do te ketë bashkësi te komunave serbe nëse marrëveshja nuk firmoset nga Serbia.

Blinken viziton sërish Tel Avivin. Ushtria Izraelite intensifikon sulmet ndaj Gazës

Ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet tokësore në Gaza kundër Hamasit. Sekretari amerikan i shtetit Entoni Blinken mbërriti për herë të dytë brenda një muaji në Tel Aviv për t’i kërkuar Izraelit të shmangë sa më shumë viktima nga civilët.

Shiten biletat për ndeshjen me ishujt Faroe. 16 mijë kuponë përfunduan për 4 orë

Vetëm 2 ore e 38 minuta ka zgjatur procesi i shitjes së biletave për ndeshjen që Shqipëria do të luajë ndaj Ishujve Faroe më 20 nëntor. Stadium Air Albania do të jetë i mbushur plot teksa të gjithë duan të festojnë kualifikimin në europianin e Gjermanisë.

