Lajme Tv Klan 3 Qershor 2023, ora 23:00

00:10 04/06/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 3 Qershor 2023

SPAK zbardh arrestimin e sekretares së përgjithshme të MSH: Mori 330 mijë lekë ryshfet për një tender

SPAK jep detaje per arrestimin per korrupsion te sekretares se Pergjithshme te Ministrise se Shendetesise dhe nje specialistje. Prokuroria e Posacme thote se zyrtarja e larte ka marre 330 mije leke ryshfet nga specialistja per nje tender.

Përvetësoi 3 milionë euro përmes mashtrimit, arrestohet agjentja e shërbimeve postare

Nje agjente e nje poste private u arrestua nga policia e Korces, pasi dyshohet se ka pefituar 3 milione euro nepermjet mashtrimit. Policia thote se ajo pervetesonte te ardhurat e klienteve qe merrte nda shperndarja e pakove.

Përplasen dy makina në Tiranë, humb jetën i mituri. 7 të plagosur në rrugën e Kombit

Nje femije, i moshës 7 vjeçare humbi jetën si pasojë e një aksidenti që ndodhi pasditen e sotme në Bërxull të Tiranës. 7 persona të tjerë mbetën plagosur nga përplasja e dy automjeteve në Rrugën e Kombit

SHBA e BE: Kurti të bëjë zgjedhje në veri, pasoja për Kosovën e Serbinë nëse nukl ulin tensionet

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Europian i kërkojnë Albin Kurtit të ribëjë zgjedhjet në veri dhe Prishtines dhe Beogradit të ulin tensionet. Ndryshe, ato paralajmërojnë se Kosova dhe Serbia rrezikojnë te perballen me pasoja të rënda

Tirana,i vetmi qytet që shtoi popullsinë. Ulje në Gjirokastër, Berat dhe Dibër

Tirana eshte i vetmi qytet ne Shqiperi qe vijon te shtoje popullsine. Sipas Institutit te Statistikave, ne kryeqytet banon mbi 33 perqind e popullsisë. Qarqet me uljen me te madhe jane Gjirokastra, Berati dhe Dibra.

Tragjedi hekurudhore në Indi, 261 viktima dhe mbi 900 të plagosur nga përplasja e tre trenave

Tragjedi hekurudhore ne Indi. Perplasja e tre trenave ka shkaktuar te pakten 261 viktima dhe mbi 900 te plagosur. Aksidenti perfshiu dy trena pasagjeresh, njeri prej te cileve i shpejtesise se larte, dhe nje tren mallrash.

