Lajme Tv Klan 3 Shtator 2023, ora 23:20

Shpërndaje







08:57 03/09/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:20 data 3 Shtator 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headline 2 Shtator 2023 ora 23:30

Shtyhet afati për regjistrimin në shkolla. Ministria e Arsimit: Data finale, 4 Shtator.

Shtyhet deri më 4 Shtator regjistrimi i nxënësve në klasën e para, gjimnaz ose shkollë të mesme. Ministria e Arsimit njofton se për shkollat profesionale dhe gjimnazet me kohë të pjesshme regjistrimet mbeten të hapura deri në fund të muajit

Vazhdon bumi turistik, prenotime të shumta nga të huajt. Rama: Në Durrës ndaluan 257 jahte

Bumi turistik që përjetoi vendi ynë gjatë verës do të vijojë edhe në Shtator. Turoperatorët shprehen se kanë kërkesa të larta prenotimesh nga të huajtë. Rama thotë se sezoni turistik ishte fantastik për portin e Durrësit ku ndaluan 257 jahte dhe 21 krocera.

Basha zgjidhet kryetar grupi me manovra statutore. Heq nenin për dorëheqje kur humbet zgjedhjet.

Lulzim Basha mbledh Kuvendin e tij Kombëtar dhe vetëzgjidhet kryetar grupi me manovra statutore. Heq nga statuti i partisë nenin që parashikon largimin e kryetarit të partisë në rast të humbjes së zgjedhjeve parlamentare.

E rëndë në Selenicë të Vlorës, 23-vjeçari vret babanë. I vendos lëndë plasëse në sobën me gaz

Një 23-vjeçar nga Selenica e Vlorës eshte arrestuar nga policia pasi një ditë më parë ka vrarë babanë e tij duke i vendosur lëndë plasëse në sobën me gaz. Policia dyshon se ai e ndërmori këtë akt pasi i ati e dhunonte vazhdimisht.

Plani i Sylvinho me Çekinë: Shkojmë për fitore, e fortë dhe me strategji.

Trajneri Sylvinho thotë se sfida me Cekinë dhe Poloninë janë të vështira, por se kombëtarja jonë luan për fitore. Ai thekson se ndeshjet do të jenë shume fizike dhe me cilësi teknike, ndaj kërkohet të luhet me stradegji për të arritur te rrezultati.

Starton nesër në Klan ‘’Love Island Albania’’. Zbulohen detaje nga shtëpia luksoze e dashurisë.

Straton nesër ekskluzivisht në ekranin e Tv Klan spektakli i dashurisë, “Love Island Albania”. 5 djem dhe 5 vajza të mbyllur në një nga vilat më luksoze të jugut të vendit pritet të dhurojnë emocione dhe surpriza në programin e drejtuar nga Luana Vjollca.