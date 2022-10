Lajme Tv Klan 3 Tetor 2022, ora 19:30

Shpërndaje







20:52 03/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 3 Tetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Ciço

Headline 3 Tetor 2022

Policia: Të dhënat në grupin e hajerave për të dyshuarit, jo nga sistemi “Memex”

Policia deklaron se te dhënat e publikuara nga grupi i hakerave iraniane nuk janë pjese e sistemit policor Memex. Hakerat thone se disponojnë informacione per afro 105 mije persona qe dyshohen nga krimet ordinere tek ato me te rendat.

Rama:Lista e hakerave fotomontazh qesharak. Berisha: Sistemet u demtuan nga qeveria.

Kryeministri Edi Rama thotë se listat e publikuara nga hakerat janë fotomontazhe qesharake ku ka rënë pre edhe opozita. Ndërsa Sali Berisha, insiston se sistemet jane sulmuar jo vetem nga iranianët, por edhe nga hakera te qeverise.



Shqipëri-Holandë, nismë e përbashkët për komunitetin e ri politik në Europë.

44 liderë të vendeve europiane do të diskutojnë me 6 tetor ne Prage idenë e krijimit të komunitetit politik europian. Kryeministri Rama dhe homologu i tij holandez Rute do publikojnë idenë e tyre per funksionimin e këtij organizmi te ri.



Ndarja territoriale, opozita kërkon të shtohen 33 bashki dhe ndarje në 3 rajone.

Opozita kerkon shtimin e 33 bashkive te reja, si pjese e reformes territoriale, nje kerkese kjo qe nuk gjen mbeshtetjen e mazhorances. Opozita kërkon edhe heqjen e qarqeve dhe ndarjen e vendit ne 3 rajone te medha.

Largimi masiv i rusëve. Tv Klan në Narva, pikën më të nxehtë të kufirit mes Rusisë dhe Nato-s.

Nuk kanë të ndalur përpjekjet e qytetarëve rusë për t’i shpëtuar mobilizimit të pjesshëm të shpallur nga Putin. Televizioni Klan, përmes gazetarit Blendi Fevziu sjell situatën në Narva, qytetin kufitar në veri të Estonisë, qe ndan NATO-n me Rusinë