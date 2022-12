Lajme Tv Klan 30 Dhjetor 2022, ora 19:30

30/12/2022

Spiker: Reis Çiço

Headlines 30 Dhjetor

Burg për specialisten e AKSH-it të kapur me drgë. Gjykata lë në qeli edhe 2miqtë e saj.

Gjykata e Pogradecit le ne burg specialisten e AKSHIi, Erisa Ferron, 28 -vjecaren qe u kap duke transportuar kanabis nga Tirana me destinacion Maqedonine e Veriut. Ne qeli lihen edhe dy bashkepunetoret e saj.

Tritol shtëpisë së një polici në Shkodër, Dyshohet se u sulmua për shkak të detyrës.

Tritol shtepise se nje efektivi te policise ne Shkoder. Sulmi, qe fatmiresisht nuk shkaktoi viktima, eshte kryer gjate nates nga persona ende te paidentifikuar. Policia dyshon se efektivi i saj eshte vene nen shenjester te krimit per shkak te detyres.

Rama zbardh ‘’Pakon e Madhe’’: 8 mijë Lekë për pensionistët dhe njerëzit në nevojë.

Kryeministri Rama zbardh “Pakon e Madhe” te ndihmes për 1 milione shqiptare. Kreu i qeverise thote se ndihme prej 8 mije lekesh do t’u jepet pensionistëve edhe personave me aftesi te kufizuar. Nga 10 deri në 20 mijë lekë do marrin policët dhe ushtarakët

Berisha: ‘’Pakoja e Madhe’’ e Ramës, pilulë elektorale, 2022, viti i vendosjes së monizmit në Shqipëri.

Por kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha, e quan “Pakon e Madhe” si pilule elektorale. Ne konferencen e fundiviti ai tha se viti qe po leme pas shenon vendosjen e monizmit ne Shqiperi, pas Rama ka te gjitha pushtetet.

Fluks hyrjesh në Rinas. Zuristët e huaj zgjedhin Tiranën për ndërrimin e viteve.

Vijon fluksi i hyrjeve te emigranteve dhe turisteve te huaj ne pikat kufitare. Ne rritje numri i hyrjeve eshte edhe ne aeroportin e Rinasit. Shumica e turisteve kane zgjedhur Tiranen per te pritur nderrimin e viteve.

Hiqen barrikadat në veri të Kosovës. BE vendos afat: Brenda 3 muajsh, marrëveshje.

Hiqen barrikadat ne veri te Kosoves, duke i dhene fundit krizes 3-javore qe mbajti te bllokuar levizjen mes Kosoves dhe Serbise. Bashkimi Europian u vendos afat dy vendeve qe te arrijne nje marreveshje brenda 3 muajsh.Vuçiç akuzon Kurtin si enverist

Brazili, 3 ditë në zi kombëtare për Pele. Mesazhe ngushëllimi nga e gjithë bota.

Brazili shpall 3 dite zie kombetare ne nder te legjendes se futbollit, Pele, i cili nderroi jete nje dite me pare ne moshen 82 -vjecare pas nje semundje te rende. Bota po e percjell “mbretin e futbollit” me nderime te medha./tvklan.al