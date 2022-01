Lajme Tv Klan 30 Janar 2022, ora 23:00

00:10 31/01/2022

Spiker: Reis Çiço

Komisioni i Rithemelimit, primare për kandidatët e 6 bashkive. Berisha: Fund zarfave me euro për Bashën

Komisioni i Rithemelimit zgjodhi sot me anë të primareve kandidatët e tij për zgjedhjet e pjesshme në 6 bashkitë ku do të votohet në 6 mars. Ish-kryeministri Berisha tha se kështu morën fund zarfet dhe pakot me euro për Lulzim Bashën.

Rama: Shqipëria ka përmbushur kushtet për negociatat, Kina nuk është opsion. Në Durrës, marina më e bukur në Adriatik

Kryeministri Rama shprehet se Shqipëria ka përmbushur kushtet e Brukselit për nisjen e negociatave dhe se Kina nuk është opsion. Në një intervistë për mediat gjermane ai thotë në Durrës do ngrihet marina më e bukur në Adriatik.

5 viktima dhe 939 raste të reja me Covid. Rritet numri i pacientëve të shtruar në spital në 24 orë

24 orët e fundit kanë shënuar 5 viktima dhe 939 raste të reja me Covid. Ajo që bie këtë të diel në sy është një rritje e pacientëve në spitale. Muaji janar shënoi një rënie të lehtë të viktimave krahasuar me një vit më parë.

Thyhet kurba e infektimeve në botë, shënohen 3% më pak raste se një javë më parë. Greqia zbut masat anti-Covid

Java e katërt e janarit ka shënuar nisjen e rënies së valës së infektimeve me Covid në mbarë botën, teksa në 7 ditët e fundit u raportuan 3% më pak raste. Greqia lehtëson masat anti-Covid. Hiqet kufizimi për restorantet dhe lejohet muzika.

Rreziku nga sulmi rus, Britania dyfishon forcat në Europën Lindore. NATO nuk do çojë trupa në Ukrainë

Kryeministri Boris Xhonson thotë se pushtimi i Ukrainës do të ishte një tragjedi për Europën, ndaj ai urdhëroi dyfishimin e forcave britanike në Europën lindore. Ndërsa kreu i NATO-s, Jens Stoltenberg mohoi që aleanca të çojë ushtarë në Ukrainë.